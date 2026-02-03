Cortabordes a batería LTR 3-18 Dual
Potente, eficiente y cómodo: el potente motor de 36 V alimentado por 2 baterías de 18 V hace que cortar el césped sea un placer. También es perfecto para la hierba alta.
El cortabordes a batería LTR 3-18 Dual es una solución especialmente potente y cómoda para recortar con precisión las superficies y bordes del césped. El potente motor de 36 V recibe la energía necesaria de 2 baterías de iones de litio de 18 V para un potente funcionamiento. El asa auxiliar ajustable y la función telescópica para el eje de la desbrozadora garantizan un trabajo ergonómico. El hilo de corte giratorio garantiza un corte preciso del césped, mientras que el estribo de protección para plantas desplegable asegura una distancia segura respecto a las plantas y los árboles. Tanto si se trata de rincones estrechos como de lugares de difícil acceso en el jardín, esta desbrozadora a batería supera cualquier reto. El ángulo ajustable del cabezal de corte también permite recortar por debajo de obstáculos o en terraplenes con unos resultados impecables. El reajuste automático del hilo para desbrozadoras garantiza siempre una longitud de hilo perfecta y un corte preciso.
Características y ventajas
36 V de potenciaPotente motor de 36 V, accionado por dos baterías de iones de litio de 18 V.
Sistema de corte eficienteEl hilo de corte llega fácilmente a las esquinas y pasos estrechos del jardín. El hilo girado proporciona un corte preciso y es muy silencioso.
Corte de bordesCabezal de corte regulable para garantizar unos bordes limpios del césped a lo largo de terrazas y caminos.
Cabezal de corte que se puede desbobinar
- Podado ergonómico incluso debajo de obstáculos bajos como bancos de jardín.
Ángulo abatible de protección de plantas
- Impide que, al podar, se dañen las plantas a lo largo de parterres floridos y árboles.
Asa telescópica
- Se puede adaptar a la estatura. Para una posición de trabajo erguida y beneficiosa para la espalda.
Empuñadura de diseño ergonómico
- Empuñadura de goma para una sujeción segura y una agradable sensación al trabajar.
- El ángulo del asa auxiliar es ajustable para una postura ergonómica y relajada.
Prolongación automática del hilo
- Gracias al reajuste automático, siempre se garantiza una longitud perfecta del hilo.
Uso opcional de cuchillas de corte
- Ideal para trabajos especialmente exigentes como la eliminación de malas hierbas.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Real Time Technology con pantalla LCD de la batería: visualización del tiempo restante, del tiempo de carga restante y de la capacidad de baterías.
- Las dos baterías intercambiables se pueden utilizar en todos los demás equipos de la plataforma Kärcher Battery Power de 18 V.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión del motor (V)
|36
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Diámetro de corte (cm)
|30
|Herramienta de corte
|Recortadora
|Alimentación del hilo
|automática
|Geometría del hilo
|girado
|Diámetro de hilo (mm)
|2
|Regulación de la velocidad
|no
|Número de revoluciones (rpm)
|8000
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|2
|Rendimiento por carga de la batería * (m)
|máx. 600 (2,5 Ah) / máx. 1200 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 35 (2,5 Ah) / máx. 70 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|345 x 350 x 1285
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Correa para el hombro
Equipamiento
- Carrete de hilo
- Estribo de protección para plantas
- Ajuste del ángulo de inclinación
- Asa adicional
- Cabezal de corte regulable
Videos
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.
RECAMBIOS LTR 3-18 Dual
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.