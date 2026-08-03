Cinta de cerdas WRE 18-55
Cinta de cerdas de repuesto de nailon para eliminar sin esfuerzo las malas hierbas, perfectamente adaptada a los eliminadores de malas hierbas ergonómicos WRE 18-55 y WRE 4 Battery de Kärcher.
No es agradable ver brotar las malas hierbas en los caminos y las ranuras de los muros. Pero es fantástico poder eliminar rápidamente esta vegetación no deseada. Esto lo logran sin esfuerzo los eliminadores de malas hierbas WRE 4 Battery y WRE 18-55 de Kärcher. Gracias a un motor potente, un elevado número de revoluciones y, sobre todo, una cinta de cerdas de nailon muy eficiente y que no daña las superficies. Cuando se desgaste, la cinta de cerdas se puede cambiar en pocos pasos y sin necesidad de herramientas. Y el trabajo puede proseguir: eliminar el musgo seco y las malas hierbas con rapidez y minuciosidad manteniendo una postura adecuada para la espalda.
Características y ventajas
Eficientes cerdas de nailon
Cambio de cepillos sin herramientas
- Para sustituir fácilmente la cinta de cerdas desgastada.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|antracita
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|315 x 75 x 18
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Musgo
- Malas hierbas