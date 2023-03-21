Limpieza a fondo del cubo de basura para combatir eficazmente los malos olores
Los cubos de basura son necesarios, pues ayudan a proceder de la forma correcta en la separación y eliminación de la basura. Sin embargo, es importante limpiarlos de forma periódica. De lo contrario, no solo aparecen olores desagradables, sino que también pueden llegar gusanos y otras plagas. Pero ¿qué medios se pueden utilizar para lavar correctamente estos envases de plástico? Además de numerosos remedios caseros para combatir los olores y la suciedad, también es posible su limpieza manual con herramientas y productos específicos. Lo conseguirás con los siguientes trucos.
Cómo limpiar un cubo de basura a mano
Sobre todo en los días de verano calurosos, abrir el cubo de basura puede resultar desagradable debido a los olores y a las posibles plagas. Los desechos biológicos u orgánicos, como la carne, suelen pudrirse muy rápido. El resultado no es solo un olor desagradable, sino que también pueden aparecer gusanos u otros insectos. Con una limpieza periódica se eliminan y previenen los malos olores. Primero debe quitarse la suciedad visible del cubo de basura, retirando así los restos de comida u otros residuos. Luego, será el momento de limpiar a fondo el cubo. Con una manguera, un trapo o un cepillo de mano, se puede limpiar fácilmente la suciedad. Para hacer esto, el interior del cubo debe rociarse con la manguera de arriba abajo hasta que la suciedad se acumule en el fondo. Este agua sucia no debe verterse en la calle, sino desecharse adecuadamente en un sumidero.
Pueden usarse remedios caseros convencionales para eliminar la suciedad más resistente en el cubo de basura. Una variante sencilla y muy eficaz es el tratamiento con esencia de vinagre. Si la esencia de vinagre se mezcla con agua en una proporción a partes iguales, no solo afloja la suciedad, sino que también elimina los olores desagradables de forma permanente. De esta forma, incluso los olores más resistentes pueden desaparecer de forma efectiva. Además, el vinagre es biodegradable y, por lo tanto, una buena alternativa a los limpiadores industriales. Después de enjuagar el cubo de basura con la manguera, se vierte un poco de agua en el vinagre. Para suciedad más resistente, debe dejarse la mezcla en el cubo con la tapa cerrada durante una o dos horas. En el caso de suciedad muy resistente, pasadas las dos horas, conviene ayudarse de un cepillo para despegar a mano la suciedad incrustada. Se debe tener cuidado y usar siempre guantes y gafas de seguridad, ya que el vinagre puede causar irritación en la piel.
Además de la esencia de vinagre, el ácido cítrico también es una buena opción para limpiar el cubo de basura. Para ello, se disuelve el ácido cítrico en agua según las instrucciones del fabricante y se utiliza igual que la esencia de vinagre.
Consejo
Los desechos biológicos deben depositarse con cuidado en la bolsa de basura. Esto mantendrá el cubo limpio por más tiempo.
Cómo limpiar los cubos de basura en el caso de insectos
Antes de comenzar a limpiar el cubo de basura, siempre se debe verificar que no hay insectos. En el verano, esto puede suceder sobre todo con los cubos de basura que contienen restos orgánicos, pues el contenido se descompone. Suelen ser gusanos los que anidan en estos espacios. Con temperaturas cálidas y el clima húmedo presente en los cubos, las moscas están en un hábitat perfecto para poner huevos e infestar los recipientes de gusanos. Dado que esto puede propagarse rápidamente a los contenedores circundantes, se recomienda eliminar las larvas antes de la limpieza. Para ello, los remedios caseros pueden bastar. Se puede limpiar el cubo de basura con una mezcla de sal, vinagre y agua tibia y luego lavarlo para eliminar los gusanos u otras plagas.
Estos métodos desinfectan la superficie del plástico y neutralizan los malos olores. Como alternativa, se puede utilizar un detergente para plástico, que se rocía sobre la superficie del cubo de basura y luego se enjuaga con agua limpia.
Enjuaga el cubo de basura con agua a presión
Si se quiere limpiar a fondo el cubo de basura, es recomendable utilizar una limpiadora de media presión. Con el chorro de agua, incluso las plagas más rebeldes se pueden eliminar de manera efectiva, así como cualquier residuo de basura o musgo.
Esta herramienta es especialmente adecuada para su uso en exteriores porque no requiere una conexión eléctrica. Se puede utilizar una conexión de agua convencional o conectar a una manguera de aspiración. El agua se puede aspirar de fuentes alternativas como barriles de lluvia o bidones de agua. La presión del agua es más baja que la de una hidrolimpiadora, y, por lo tanto, es muy adecuada para limpiar cubos de basura. Con un máximo de 24 bares, no daña el plástico del cubo, y es perfectamente adecuada para lavar la suciedad no incrustada.
Pasos para limpiar el cubo de basura con la limpiadora de alta presión a batería:
- Primero, se conecta la manguera a la conexión correspondiente. Para comenzar a usar el dispositivo, que dispone de una batería de 18 V, se debe desbloquear el interruptor de seguridad. Luego, se presiona el interruptor de encendido.
- Se lava el interior del cubo de basura de arriba abajo con el chorro de agua. La suciedad se soltará y se acumulará en el fondo. Si es necesario, el cubo deberá vaciarse durante el proceso y el contenido deberá desecharse por un sumidero.
- Después, el cubo deberá enjuagarse a fondo hasta que toda la suciedad haya desaparecido.
- Finalmente, se rocía el exterior del cubo brevemente con la limpiadora a presión.
Consejo
Para que el agua no se acumule en el cubo de basura durante la limpieza, el cubo se puede tumbar en el suelo. De esta manera, el agua saldrá directamente del cubo. Para facilitar la limpieza, recomendamos un lanza pulverizadora variable de 360º. Colocado en un tubo de prolongación en ángulo recto, se puede limpiar cómodamente de pie.
Para eliminar olores particularmente persistentes, también se puede utilizar un detergente para plásticos en combinación con una boquilla de espuma. No solo se eliminará eficazmente la suciedad persistente, sino que también se protegerá el color y el material de los recipientes durante más tiempo.
En caso de suciedad muy resistente que no pueda eliminarse con el chorro de agua, también se puede utilizar un cepillo de lavado para limpiar sin salpicar. Para ello, se monta el cepillo en la limpiadora de alta presión y se utilizan las cerdas extralargas para limpiar el interior del cubo. La boquilla del cepillo permite una limpieza y enjuagado al mismo tiempo. El cabezal giratorio permite limpiar incluso las zonas de difícil acceso. Como alternativa, se puede utilizar la boquilla turbo que se incluye en la entrega, que también garantiza una buena limpieza con el chorro de agua giratorio.
También es posible utilizar una hidrolimpiadora para limpiar el cubo de basura. Sin embargo, la presión debe ajustarse al nivel más bajo posible para reducir el impacto del agua en el cubo. Con la ayuda de un aplicador, también se puede utilizar un agente de limpieza. Debe dejarse actuar brevemente y luego aclararse con agua limpia hasta eliminar toda la suciedad. Para la suciedad ligera, también se puede usar simplemente una manguera de jardín, por ejemplo en combinación con una boquilla de limpieza, que permite una limpieza sin esfuerzo gracias a su chorro giratorio.
Secado del cubo de basura después de la limpieza
Independientemente de si el cubo de basura se ha lavado a mano o con una herramienta de limpieza, siempre debe secarse completamente antes de volver a colocarle la bolsa de basura. Si todavía hay humedad residual en el interior, se puede formar moho. Lo mejor es dejar el cubo boca abajo contra una pared después de limpiarlo. Esto permite que se escurra el exceso de agua y al mismo tiempo permite que el aire circule bien por el interior del recipiente. También se pueden usar periódicos viejos para secar el contenedor de manera efectiva. Gracias a la alta capacidad de absorción de las hojas, el cubo de basura se limpiará y secará al mismo tiempo. Como alternativa, también se puede eliminar la humedad con una aspiradora para suciedad sólida y líquida.