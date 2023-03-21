Pueden usarse remedios caseros convencionales para eliminar la suciedad más resistente en el cubo de basura. Una variante sencilla y muy eficaz es el tratamiento con esencia de vinagre. Si la esencia de vinagre se mezcla con agua en una proporción a partes iguales, no solo afloja la suciedad, sino que también elimina los olores desagradables de forma permanente. De esta forma, incluso los olores más resistentes pueden desaparecer de forma efectiva. Además, el vinagre es biodegradable y, por lo tanto, una buena alternativa a los limpiadores industriales. Después de enjuagar el cubo de basura con la manguera, se vierte un poco de agua en el vinagre. Para suciedad más resistente, debe dejarse la mezcla en el cubo con la tapa cerrada durante una o dos horas. En el caso de suciedad muy resistente, pasadas las dos horas, conviene ayudarse de un cepillo para despegar a mano la suciedad incrustada. Se debe tener cuidado y usar siempre guantes y gafas de seguridad, ya que el vinagre puede causar irritación en la piel.

Además de la esencia de vinagre, el ácido cítrico también es una buena opción para limpiar el cubo de basura. Para ello, se disuelve el ácido cítrico en agua según las instrucciones del fabricante y se utiliza igual que la esencia de vinagre.