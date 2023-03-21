Limpiar la barbacoa: ¿antes o después de usarla?

Como rutina regular de limpieza, conviene calentar la barbacoa antes de cada uso al máximo nivel de intensidad durante unos 15 minutos y, a continuación, limpiar la parrilla con un cepillo especial para barbacoas. Haciendo esto, eliminaremos fácilmente el óxido o cualquier resto de comida, al tiempo que acabaremos con las bacterias. Antes de extender la comida en la rejilla, aplica un espray antiadherente para evitar que los alimentos se peguen y queden restos en la parrilla que después serán difíciles de eliminar.

Pero, mientras cocinamos, también podemos tener presente un par de recomendaciones que nos ayudarán a mantener a raya la suciedad incrustada y los restos de grasa. Si nos gustan las marinadas y las salsas, debemos tener en cuenta que, cuando gotean, se acumulan en forma de grasa. Si reducimos su uso y colocamos una bandeja de aluminio debajo de la rejilla que recoja los restos que goteen, evitaremos así que se acumule en cualquier parte de la barbacoa o incluso en huecos de difícil acceso. Una forma de reducir la suciedad, en especial en las barbacoas de carbón, consiste en colocar una bandeja de aluminio en el nivel más bajo de la barbacoa, justo en el centro, rodeada del carbón a derecha e izquierda, que recoge de forma controlada la grasa que vaya goteando.

Después de cocinar, podemos volver a calentar la barbacoa al máximo (a poder ser, cubierta) para disolver la mayor parte de restos en el interior del aparato. Con un cepillo de alambre, el cual, según el tipo de barbacoa que tengamos, debe ser de una, de dos o de tres caras, pueden limpiarse de nuevo todos los posibles recovecos. Las bandejas donde se ha recogido la grasa pueden vaciarse o depositarse en el contenedor de reciclaje.