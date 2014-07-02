Kit de cepillos redondos
Práctico juego de cepillos rendondos en dos colores para distintos lugares de uso.
Práctico juego de cepillos rendondos en dos colores para distintos lugares de uso. Gracias al color, se pueden distinguir los cepillos de limpieza perfectamente y utilizarlos para diferentes tareas. Así, por ejemplo, un color está destinado a su uso en sanitarios y el otro a tareas de limpieza en la zona de la cocina. Las cerdas flexibles del cepillo de vapor realizan cualquier tarea de forma fiable y a la perfección.
Características y ventajas
2 colores diferentes (negro, rojo)
- Un trabajo higiénico en distintos ámbitos de aplicación (sanitarios, cocina, griferías, etc.)
Material de las cerdas de gran calidad
- Eliminación sencilla de la suciedad muy incrustada
- Las cerdas no se desgastan rápidamente, larga vida útil
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|26 x 26 x 40
Videos
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Desagües
- Lavabos
- Grifería
- Váter
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Baño