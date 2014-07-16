Limpieza de terrazas
Limpieza de terrazas con alta presión
¿Por qué te aconsejamos limpiar tu terraza con una limpiadora de alta presión?
Todo propietario de una casa con jardín que ha tenido que limpiar alguna vez un pavimento de terraza muy sucio conoce los límites de la potencia de limpieza que de una manguera de jardín estándar.
Sin embargo, una hidrolimpiadora tiene una poder de limpieza mucho mayor. Sea cual sea la aplicación de limpieza, ya se trate de limpiar un vehículo, el musgo fuertemente adherido al pavimento del jardín o la terraza, persianas, depósitos o bidones, barcos, todo se puede limpiar de una forma fácil y rápida. ¡Incluso la suciedad más resistente o fuertemente adherida!
Nuestro accesorio limpiaterrazas, T-Racer limpia de una forma eficaz incluso las superficies de gran dimensión. Una combinación innovadora de una hélice de altura ajustable y dos boquillas de alta presión producen un efecto elevador que permite que el T-Racer se desplace por encima del suelo sobre un colchón neumático.
Se potencia y aumenta el efecto de limpieza. De esta forma se consigue un resultado de limpieza uniforme. La carcasa mantiene el agua en el interior de forma impide que te mojes o la superficie de los alrededores se moje o se produzcan salpicaduras.
La limpiadora de patios y terrazas: tu mejor aliada para darle un nuevo brillo a tu exterior
Deja resplandeciente los suelos de madera de tu patio y terraza con nuestra limpiadora Patio Cleaner. Solo tendrás que conectar el cable de alimientación y la manguera de jardín. ¡Y ya está!
Sus cepillos giratorios y el agua limpian de forma uniforme y en profundidad, eliminando incluso la suciedad más resistente e incrustada. La cantidad de agua se puede regular fácilmente, lo que significa que solo utilizas la cantidad de agua que realmente necesitas. La suciedad se suelta y se elimina en un solo paso. Y no tendrás que volver a repasar la limpieza.
Descubre nuestra limpiadora de patios y terrazas y verás que te podrás olvidar del esfuerza de tener que limpiar a mano.
¿Cúales son los mejores equipos y accesorios para la limpieza de patios y terrazas?
Limpiadora de patios y terrazas
Tu mejor aliada para la limpieza de suelos de patios y terrazas de madera.
K 5 Premium Full Control Plus
Rápido, sencillo y cómodo.
Protección contra salpicaduras
Protección eficaz contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 7. Te protege tanto a tí como tu entorno de las salpicaduras de agua.
Limpiadora de superficies
Limpieza sin salpicaduras de grandes superficies y esquinas.
PS 40 limpiadora de superficies, fregadora de alto rendimiento
Ideal para escaleras y bordes. Elimina la suciedad incrustada.