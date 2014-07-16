Limpieza de terrazas con alta presión

¿Por qué te aconsejamos limpiar tu terraza con una limpiadora de alta presión?

Todo propietario de una casa con jardín que ha tenido que limpiar alguna vez un pavimento de terraza muy sucio conoce los límites de la potencia de limpieza que de una manguera de jardín estándar.

Sin embargo, una hidrolimpiadora tiene una poder de limpieza mucho mayor. Sea cual sea la aplicación de limpieza, ya se trate de limpiar un vehículo, el musgo fuertemente adherido al pavimento del jardín o la terraza, persianas, depósitos o bidones, barcos, todo se puede limpiar de una forma fácil y rápida. ¡Incluso la suciedad más resistente o fuertemente adherida!

Nuestro accesorio limpiaterrazas, T-Racer limpia de una forma eficaz incluso las superficies de gran dimensión. Una combinación innovadora de una hélice de altura ajustable y dos boquillas de alta presión producen un efecto elevador que permite que el T-Racer se desplace por encima del suelo sobre un colchón neumático.



Se potencia y aumenta el efecto de limpieza. De esta forma se consigue un resultado de limpieza uniforme. La carcasa mantiene el agua en el interior de forma impide que te mojes o la superficie de los alrededores se moje o se produzcan salpicaduras.



