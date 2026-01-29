Protección contra salpicaduras

Protección contra salpicaduras transparente para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7, protege a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. Ideal para la limpieza de esquinas y bordes.

Perfecta para la limpieza de esquinas y bordes: protección contra salpicaduras especialmente diseñada para las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7 que protege de forma eficaz a los usuarios y el entorno contra salpicaduras de agua. La versión transparente permite ver claramente en todo momento la zona que se va a limpiar. Naturalmente, el accesorio es compatible con todas las nuevas lanzas pulverizadoras Vario Power y Multi Jets, así como con las nuevas boquillas rotativas. (No adecuado para Multi Power Jet 5 en 1 modelo MP 145 ni MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Características y ventajas
Protección contra salpicaduras
  • Protección eficaz del usuario contra salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar esquinas y bordes.
Versión transparente
  • La visibilidad sin obstáculos de la superficie que se va a limpiar garantiza unos mejores resultados de limpieza.
Se incluyen múltiples adaptadores en el equipo de serie.
  • Compatible con todas las nuevas lanzas pulverizadoras Vario Power y Multi Jets, así como con las boquillas rotativas nuevas y existentes.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 220 x 188 x 237

No adecuado para Multi Power Jet 5 en 1 modelo MP 145 ni MP 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Escaleras
  • Superficies en casa y el jardín
RECAMBIOS Protección contra salpicaduras 

RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER

No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 