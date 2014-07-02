PS 40 limpiadora de superficies fregadora de alto rendimiento
Power Scrubber PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas. Elimina de forma eficaz, fiable y rápida la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies, por lo que es perfecta para escaleras y bordes. Dispone de un labio de secado integrado para eliminar el agua sucia.
La potente escoba de exterior PS 40 con tres boquillas de alta presión integradas y un labio de secado ofrece un rendimiento de limpieza superior al de un cepillo manual común. Gracias a la alta presión, este potente cepillo elimina con rapidez y eficacia la suciedad resistente en una amplia variedad de superficies. Se recomienda especialmente la potente escoba de exterior PS 40 para la limpieza de escaleras, terrazas, fachadas, garajes, balcones, muros, caminos y entradas. Además, es perfecta para la limpieza de escaleras y bordes. Es apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7.
Características y ventajas
Tres boquillas de alta presión integradas
- Eliminación de la suciedad incrustada de las más diversas superficies
Labio rascador integrado
- Rápida retirada del agua residual.
Forma compacta
- Ideal para limpiar rincones y bordes sin salpicaduras
Limpieza potente con alta presión:
- Eliminación de la suciedad incrustada de las más diversas superficies
Combinación de chorro de alta presión y presión manual sobre el cepillo
- Rendimiento de limpieza muy potente en comparación con un frotador normal.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|744 x 303 x 759
Videos
Equipos compatibles
Productos actuales
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car & Bike *ES
- K 2 Classic Home *ES
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2.00 plus
- K 2.100
- K 2.100 T 50
- K 2.120
- K 2.14
- K 2.14 T 50
- K 2.15
- K 2.16
- K 2.300
- K 2.300 T 50
- K 2.325
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400
- K 2.400 T 50
- K 2.425
- K 2.425 T 50
- K 2.54 M Plus EPC
- K 2.91 MD
- K 2.99 M plus T 50
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Compact
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.500
- K 3.550
- K 3.550 T 250
- K 3.65 MD T 250
- K 3.68 MDD plus
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 MD Plus
- K 3.960 M plus
- K 3.98 M
- K 3.99 M plus
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact + Kit limpieza tuberías
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 KTM Special
- K 4.68 MD Plus
- K 4.80 MD
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.86M Plus
- K 4.98 MD plus
- K 4.99 M plus
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium FC Plus Home Wood*UE
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home T 350
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.55 Jubilee
- K 5.600
- K 5.68 MDD PLUS
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD Plus
- K 5.91 MDD Plus
- K 5.96 MD
- K 6.15 M plus T 300
- K 6.250 *EU
- K 6.300
- K 6.300 T300 *EU
- K 6.450
- K 6.500
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.85 MD PLUS WB
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Car
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7.350
- K 7.350 T400 *EU
- K 7.410 T400
- K 7.450
- K 7.650
- K 7.650 T400
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.80 M plus
- K 7.80 MD Plus
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MDD PLUS WB
- K 7.91 MD
- K 855 HS
- K HC 10
- K5 Full Control + Cepillo PS 30
- KHD 4-2
- KHD 4-2 AN *ES
- KHP 2 Car
- K 2 Battery
- K 2 Compact Home
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 7
Campos de aplicación
- Escaleras
- Terraza
- Fachada
- Garaje
- Muros de piedra y de jardín
- Balcón
- Caminos
- Entradas (de patio)