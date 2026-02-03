Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp

Fregadora-aspiradora con acompañante BD 70/75 W Classic Bp con depósito de 75 litros y cabezal de cepillos de doble disco. Muy fácil de manejar y apta para una gran diversidad de usos. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.

Concepto sencillo, manejo sencillo, mantenimiento sencillo: nuestra fregadora-aspiradora con acompañante con funcionamiento por baterías BD 70/75 W Classic Bp destaca por su gran facilidad de uso y su excelente rendimiento de limpieza gracias al cabezal de cepillos de doble disco con presión de apriete de cepillos regulable y a la tobera de aluminio. Además, este equipo robusto y extremadamente compacto se caracteriza por un manejo muy sencillo y una gran versatilidad de uso. Con un volumen de depósito de 75 litros, permite realizar fácilmente trabajos de larga duración.

Características y ventajas
Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp: Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil
Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útil
Concepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo. Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.
Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp: Concepto de manejo especialmente sencillo
Concepto de manejo especialmente sencillo
Todas las funciones del equipo se manejan con interruptores, pulsadores y botones giratorios. Elementos de control codificados por colores para un manejo sencillo y tiempos de aprendizaje cortos.
Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp: Diseño compacto y robusto
Diseño compacto y robusto
Equipo muy manejable y fácil de maniobrar con una buena visión de conjunto. Reduce el riesgo de dañar el equipo o la instalación.
Presión de apriete de cepillos regulable en función de cada necesidad
  • Posibilidad de aumento de la presión de apriete de 30 a 50 kilogramos en función de las necesidades.
  • Menor presión de apriete para suciedad ligera y suelos delicados.
  • Mayor presión de apriete para suciedad resistente o para el decapado.
Especificaciones

Características técnicas

Tipo de accionamiento Batería
Tracción Motor de propulsión
Ancho útil de los cepillos (mm) 705
Ancho útil al aspirar. (mm) 1030
Depósito de agua limpia/sucia (l) 75 / 75
Rendimiento en superficie teórico (m²/h) máx. 3525
Rendimiento en superficie práctico (m²/h) 2115
Batería (V) 24
Velocidad de marcha (km/h) máx. 5
Velocidad de rotación de cepillos. (rpm) 180 - 180
Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Consumo de agua (l/min) máx. 2,75
Nivel de presión acústica (dB/A) 63 - 65
Capacidad de absorción (W) máx. 1850
Peso total permitido (kg) 325
Peso sin accesorios (kg) 100
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1445 x 750 x 1065

Incluido en el equipamiento de serie

  • Cepillo circular: 2 Unidad(es)
  • tobera, acodada

Equipamiento

  • Potente tracción
  • Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp
Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp
Videos
Campos de aplicación
  • Ideal para la limpieza en comercios minoristas, en centros comerciales y almacenes de bricolaje
  • Ideal para la limpieza en aeropuertos, en la industria y en el sector del transporte
  • Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios, p. ej. en pabellones deportivos
Accesorios
Detergentes