Fregadora-aspiradora BD 70/75 W Classic Bp
Fregadora-aspiradora con acompañante BD 70/75 W Classic Bp con depósito de 75 litros y cabezal de cepillos de doble disco. Muy fácil de manejar y apta para una gran diversidad de usos. Los Kits de Baterías NO están incluídos y deben pedirse aparte.
Concepto sencillo, manejo sencillo, mantenimiento sencillo: nuestra fregadora-aspiradora con acompañante con funcionamiento por baterías BD 70/75 W Classic Bp destaca por su gran facilidad de uso y su excelente rendimiento de limpieza gracias al cabezal de cepillos de doble disco con presión de apriete de cepillos regulable y a la tobera de aluminio. Además, este equipo robusto y extremadamente compacto se caracteriza por un manejo muy sencillo y una gran versatilidad de uso. Con un volumen de depósito de 75 litros, permite realizar fácilmente trabajos de larga duración.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos y tobera fabricados en aluminio de larga vida útilConcepto de equipo robusto para aplicaciones de trabajos duros con baja cuota de fallo. Desarrollado también para aplicaciones en condiciones adversas.
Concepto de manejo especialmente sencilloTodas las funciones del equipo se manejan con interruptores, pulsadores y botones giratorios. Elementos de control codificados por colores para un manejo sencillo y tiempos de aprendizaje cortos.
Diseño compacto y robustoEquipo muy manejable y fácil de maniobrar con una buena visión de conjunto. Reduce el riesgo de dañar el equipo o la instalación.
Presión de apriete de cepillos regulable en función de cada necesidad
- Posibilidad de aumento de la presión de apriete de 30 a 50 kilogramos en función de las necesidades.
- Menor presión de apriete para suciedad ligera y suelos delicados.
- Mayor presión de apriete para suciedad resistente o para el decapado.
Especificaciones
Características técnicas
|Tipo de accionamiento
|Batería
|Tracción
|Motor de propulsión
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|705
|Ancho útil al aspirar. (mm)
|1030
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|75 / 75
|Rendimiento en superficie teórico (m²/h)
|máx. 3525
|Rendimiento en superficie práctico (m²/h)
|2115
|Batería (V)
|24
|Velocidad de marcha (km/h)
|máx. 5
|Velocidad de rotación de cepillos. (rpm)
|180 - 180
|Presión de apriete de cepillos. (g/cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,75
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|63 - 65
|Capacidad de absorción (W)
|máx. 1850
|Peso total permitido (kg)
|325
|Peso sin accesorios (kg)
|100
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1445 x 750 x 1065
Incluido en el equipamiento de serie
- Cepillo circular: 2 Unidad(es)
- tobera, acodada
Equipamiento
- Potente tracción
- Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza en comercios minoristas, en centros comerciales y almacenes de bricolaje
- Ideal para la limpieza en aeropuertos, en la industria y en el sector del transporte
- Ideal para empresas profesionales de limpieza de edificios, p. ej. en pabellones deportivos