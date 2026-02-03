Concepto sencillo, manejo sencillo, mantenimiento sencillo: nuestra fregadora-aspiradora con acompañante con funcionamiento por baterías BD 70/75 W Classic Bp destaca por su gran facilidad de uso y su excelente rendimiento de limpieza gracias al cabezal de cepillos de doble disco con presión de apriete de cepillos regulable y a la tobera de aluminio. Además, este equipo robusto y extremadamente compacto se caracteriza por un manejo muy sencillo y una gran versatilidad de uso. Con un volumen de depósito de 75 litros, permite realizar fácilmente trabajos de larga duración.