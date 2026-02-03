Limpiadora de vapor SC 5 EasyFix Iron Plug
Potente y versátil: la limpiadora de vapor SC 5 EasyFix con presión de vapor de 4,2 bar y conexión para plancha de vapor a presión. Con función VapoHydro, depósito de agua rellenable de forma permanente y boquilla para suelos EasyFix.
¿Limpiar y planchar a todo vapor? Ningún problema para la SC 5 EasyFix de Kärcher. La limpiadora de vapor más potente de su gama (4,2 bar de presión de vapor) dispone además de posibilidad de conexión para una plancha de vapor a presión. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Con diversos accesorios limpia de manera óptima los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas, ya se trate de suciedad ligera o resistente. La boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible permite trabajar de forma ergonómica. Y la tecnología de láminas garantiza unos resultados de limpieza perfectos. El paño para suelos se fija con comodidad a la boquilla para suelos y se retira sin contacto con la suciedad. La función VapoHydro elimina aún más fácilmente la suciedad resistente gracias a la conexión de agua caliente. La intensidad de vapor se puede regular y ajustar en función de la superficie y la suciedad. El depósito de agua extraíble se puede rellenar de forma permanente, por lo que resulta idóneo para una limpieza sin interrupciones. Otros extras: compartimento para el cable integrado, compartimento de almacenaje para accesorios, posición de estacionamiento para la boquilla para suelos.
Características y ventajas
Función VapoHydroAdición de agua caliente además del vapor. Así, se puede desprender y eliminar la suciedad de forma más fácil. Para obtener unos resultados de limpieza aún mejores.
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelosResultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas. Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanentePara una limpieza sin interrupciones y un cómodo llenado del agua.
Equipamiento de accesorios multifuncional
- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Seguro para niños en la pistola de vapor
- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Regulación del caudal de vapor en cuatro etapas
- El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento
- Cómodo almacenaje de accesorios. Posición de estacionamiento para colocar de forma sencilla la boquilla para suelos en las pausas de trabajo.
Regulador de encendido / apagado en el equipo
- Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.
Compartimento integrado para el almacenamiento del cable
- Almacenaje seguro del cable y otros accesorios.
Especificaciones
Características técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 150
|Potencia calorífica (W)
|2250
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 4,2
|Longitud del cable (m)
|6
|Tiempo de calentamiento (min)
|3
|Capacidad de la caldera (l)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|1,5
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).
Incluido en el equipamiento de serie
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Polvo descalcificador: 3 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el equipo (cuatro niveles)
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
- Manguera de vapor con pistola: 2.3 m
- Conexión para plancha
- Interruptor integrado de conexión/desconexión
- Función VapoHydro
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
RECAMBIOS SC 5 EasyFix Iron Plug
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.