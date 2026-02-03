Limpiadora de vapor SC 5 EasyFix con plancha vertical de vapor
Potente y versátil: la limpiadora de vapor SC 5 EasyFix con presión de vapor de 4,2 bar y conexión para plancha vertical de vapor a presión. Con función VapoHydro, depósito de agua rellenable de forma permanente y boquilla para suelos EasyFix. Incluye accesorio plancha vertical de vapor, apto para todas las limpiadoras de vapor de Kärcher. Alisa eficazmente las arrugas de las prendas con vapor.
¿Limpiar y planchar a todo vapor? Ningún problema para la SC 5 EasyFix de Kärcher. La limpiadora de vapor más potente de su gama (4,2 bar de presión de vapor) dispone además de posibilidad de conexión para una plancha de vapor a presión. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Con diversos accesorios limpia de manera óptima los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas, ya se trate de suciedad ligera o resistente. La boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible permite trabajar de forma ergonómica. Y la tecnología de láminas garantiza unos resultados de limpieza perfectos. El paño para suelos se fija con comodidad a la boquilla para suelos y se retira sin contacto con la suciedad. La función VapoHydro elimina aún más fácilmente la suciedad resistente gracias a la conexión de agua caliente. La intensidad de vapor se puede regular y ajustar en función de la superficie y la suciedad. El depósito de agua extraíble se puede rellenar de forma permanente, por lo que resulta idóneo para una limpieza sin interrupciones. Otros extras: compartimento para el cable integrado, compartimento de almacenaje para accesorios, posición de estacionamiento para la boquilla para suelos.
Características y ventajas
Función VapoHydroAdición de agua caliente además del vapor. Así, se puede desprender y eliminar la suciedad de forma más fácil. Para obtener unos resultados de limpieza aún mejores.
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelosResultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas. Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Depósito de agua desmontable y rellenable de forma permanentePara una limpieza sin interrupciones y un cómodo llenado del agua.
Equipamiento de accesorios multifuncional
- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Seguro para niños en la pistola de vapor
- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Regulación del caudal de vapor en cuatro etapas
- El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento
- Cómodo almacenaje de accesorios. Posición de estacionamiento para colocar de forma sencilla la boquilla para suelos en las pausas de trabajo.
Regulador de encendido / apagado en el equipo
- Fácil manejo de la conexión y desconexión del equipo.
Compartimento integrado para el almacenamiento del cable
- Almacenaje seguro del cable y otros accesorios.
Especificaciones
Características técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 150
|Potencia calorífica (W)
|2250
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 4,2
|Longitud del cable (m)
|6
|Tiempo de calentamiento (min)
|3
|Capacidad de la caldera (l)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|1,5
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|blanco
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).
Incluido en el equipamiento de serie
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Polvo descalcificador: 3 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el equipo (cuatro niveles)
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
- Manguera de vapor con pistola: 2.3 m
- Conexión para plancha
- Interruptor integrado de conexión/desconexión
- Función VapoHydro
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina