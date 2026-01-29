Limpiadora de vapor SC 2 EasyFix
El modelo básico para iniciarse en la limpieza con vapor sin productos químicos: SC 2 EasyFix de Kärcher. Para una limpieza resplandeciente en todas las superficies duras de la casa.
La limpiadora de vapor básica SC 2 EasyFix, de manejo sencillo e intuitivo, dispone de dos posiciones de regulación del vapor para adaptar su intensidad en función de la superficie y el grado de suciedad. El práctico almacenaje de accesorios en el equipo y la posición de estacionamiento para la boquilla para suelos son detalles prácticos que consiguen que la limpieza con vapor resulte aún más cómoda. La boquilla para suelos EasyFix con articulación flexible asegura la máxima ergonomía y proporciona unos resultados de limpieza perfectos gracias a la tecnología de láminas. El cómodo sistema de cierre de autofijación permite fijar de manera sencilla y rápida el paño para suelos a la boquilla para suelos y quitarlo sin entrar en contacto con la suciedad. La SC 2 EasyFix limpia sin productos químicos y es de uso universal. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Gracias a sus diversos accesorios, limpia de forma higiénica los azulejos, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas. Incluso la suciedad resistente se elimina con eficacia.
Características y ventajas
Almacenaje de accesorios y posición de estacionamientoConfortable almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento sencilla de la boquilla para suelos en las pausas de trabajo.
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelosResultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas. Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Seguro para niños en la pistola de vaporUn sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Equipamiento de accesorios multifuncional
- Para la limpieza según las necesidades de todo tipo de superficies con boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo y mucho más.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Regulación de la cantidad de vapor en dos etapas
- El caudal de vapor puede ajustarse individualmente a la superficie y al grado de suciedad correspondientes.
Especificaciones
Características técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 75
|Potencia calorífica (W)
|1500
|Máx. presión de vapor (bar)
|máx. 3,2
|Longitud del cable (m)
|4
|Tiempo de calentamiento (min)
|6,5
|Capacidad de la caldera (l)
|1
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|2,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).
Incluido en el equipamiento de serie
- Paño para suelos universal EasyFix: 1 Unidad(es)
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Regulación del caudal de vapor: en el asa (dos niveles)
- Manguera de vapor con pistola: 2.2 m
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.