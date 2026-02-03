Además de por su agradable diseño, la SC 5 EasyFix Iron sorprende por su intensa capacidad de limpieza: su excelente presión de vapor de 4,2 bar la convierte en la limpiadora de vapor más potente de su gama. La regulación de vapor de cuatro posiciones permite ajustar el vapor en función de las necesidades. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se eliminan hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. Y gracias a las opciones que ofrecen los accesorios, limpia a la perfección superficies lisas, campanas extractoras, rincones y ranuras. También resulta muy práctica la plancha de vapor a presión, con la que se plancha un 50 % más rápido. Con la función VapoHydro se puede conectar además al agua caliente, para soltar y eliminar con más facilidad la suciedad resistente. La boquilla para suelos flexible EasyFix destaca con su eficaz tecnología de láminas. El paño para suelos se fija a la boquilla para suelos con comodidad mediante un sistema de cierre de autofijación sin tocar la suciedad. El depósito de agua se puede extraer y rellenar de manera permanente. A esto se añaden el compartimento para el cable integrado, el compartimento de almacenaje para accesorios y la posición de estacionamiento para la boquilla para suelos.