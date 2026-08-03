Limpiadora de vapor SG 4/2 Classic
Muy compacta y fácil de manejar: limpiadora de vapor SG 4/2 Classic de Kärcher con exclusivo diseño All-in-one-Box y función VapoHydro para la limpieza y desinfección sin productos químicos.
Muy compacta, robusta y de larga vida útil gracias a su exclusivo diseño All-in-one-Box, además con un amplio equipamiento y un manejo especialmente sencillo: la limpiadora de vapor SG 4/2 Classic convence por sus excelentes resultados de limpieza, una óptima relación calidad-precio y una rentabilidad máxima. Este ligero equipo de apenas 7,5 kg es la limpiadora de vapor profesional más compacta de su gama, está lista para el uso en tan solo 3 minutos y, con su presión de vapor de 4 bar, ofrece una capacidad más que suficiente para limpiar y desinfectar a fondo sin necesidad de utilizar productos químicos. Mostradores, dispensadores, azulejos, placas de cocina y hornos, entre otros, quedan impecables hasta en la ranura más pequeña, sin importar el grado de suciedad. En los casos de suciedad especialmente resistente resulta de ayuda la función VapoHydro con agua caliente, que elimina eficazmente incluso la suciedad incrustada y la grasa. El depósito de agua es extraíble y se puede llenar en cualquier momento. Los accesorios suministrados, como la manguera de vapor, la boquilla manual, la boquilla de chorro concentrado, la boquilla de alto rendimiento, el cepillo redondo, el cepillo plano, el rascador de vapor y la funda de microfibra se guardan todos directamente en el equipo. Opcionalmente está disponible también una boquilla para suelos.
Características y ventajas
Diseño compacto All-in-one-BoxEquipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable. Almacenamiento cómodo de los accesorios en el propio equipo ocupando poco espacio. Se puede transportar con una sola mano gracias a su peso ligero (7,5 kg).
Concepto de uso sencilloCómodo interruptor de presión para conectar y desconectar la limpiadora de vapor. Los LED indican la disponibilidad de uso, la falta de agua y los intervalos de servicio.
Función VapoHydroPotente combinación de vapor y agua caliente. Arrastre sencillo de la suciedad desprendida. Aumenta la eficacia de limpieza en caso de suciedad muy resistente.
Numerosos accesorios
- Accesorios multifuncionales para limpiar las superficies más diversas.
- Almacenamiento cómodo de los accesorios en el propio equipo ocupando poco espacio.
- La boquilla para suelos, la boquilla para limpieza de ventanas y la boquilla para el cuidado de textiles están disponibles opcionalmente.
Depósito de agua limpia desmontable
- Depósito de agua limpia rellenable en cualquier momento.
- Períodos de limpieza largos y sin interrupciones con vapor o función VapoHydro.
Listo para el uso rápidamente
- Listo para el uso 3 minutos después de la conexión.
- Todos los accesorios siempre a mano gracias al diseño All-in-one-Box.
Especificaciones
Características técnicas
|Capacidad de la caldera (l)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|1,5
|Presión de vapor (bar)
|máx. 4
|Potencia calorífica (W)
|2250
|Temperatura de la caldera (°C)
|máx. 145
|Longitud del cable (m)
|5
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|7
|Peso (con embalaje) (kg)
|9,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|460 x 298 x 265
Incluido en el equipamiento de serie
- boquilla manual con cepillo: 165 mm
- Manguera de vapor con pistola: 2.5 m
- Funda de microfibra para la boquilla manual
- bolsa de red para accesorios
Equipamiento
- Asa de transporte ergonómica
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla de chorro concentrado, largo
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
- Para limpiar las zonas sanitarias en cualquier tipo de instalación turística
- Para limpiar encimeras, fregaderos, campanas extractoras y grifos en cocinas
- Limpieza y desinfección higiénica sin productos químicos
- Para limpiar zonas muy frecuentadas como bufés, vitrinas o mostradores
- Para limpiar lavabos, duchas, bañeras, espejos y ventanas
- Ideal en campings, cruceros y viviendas vacacionales