Limpiadora de vapor SC 1 Multi & Up
La fregona de vapor multifunción 4 en 1 SC 1 Multi & Up puede utilizarse en 3 posiciones diferentes y como vaporizador manual, adaptándose perfectamente a cada necesidad.
La fregona de vapor compacta 4 en 1 SC 1 Multi & Up limpia sin productos químicos y está lista en un abrir y cerrar de ojos para la limpieza en profundidad en el hogar, ya sea como vaporizador manual multifunción o, gracias al juego de boquillas EasyFix Large para suelos incluido, como versátil fregona de vapor 3 en 1. Gracias a las 3 posiciones diferentes del equipo, superior, central e inferior, se adapta perfectamente a todas las necesidades. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras que se encuentran normalmente en el hogar. El diseño compacto y manejable del equipo permite un manejo sin fatiga y su almacenamiento en espacios reducidos. La SC 1 Multi & Up está lista en 30 segundos y, gracias al depósito de agua extraíble, puede llenarse fácilmente sin largos tiempos de espera ni interrupciones en el trabajo. El cartucho de descalcificación intercambiable permite una descalcificación automática, por lo que ofrece una vida útil 5 veces mayor. El indicador luminoso LED con panel de control permite un manejo sencillo y sin esfuerzo. Los distintos modos, como Calentamiento, Listo para usar, Servicio con vapor y Cambio de cartucho pendiente, se muestran de forma continua.
Características y ventajas
Aplicación 4 en 1 innovadora y excepcionalmente versátilEl innovador diseño del equipo permite utilizarlo como vaporizador manual multifunción SC 1 Multi o, gracias al juego de boquillas EasyFix Large para suelos incluido, como fregona de vapor 3 en 1 SC 1 Multi & Up. El exclusivo sistema 3 en 1 con 3 posiciones diferentes de la mopa permite seleccionar la configuración óptima de la mopa en cualquier momento. Posición superior: perfecta accesibilidad bajo los muebles y vaporización esporádica. Posición central: combinación de buena accesibilidad bajo los muebles y un peso cómodo en la mano. Posición inferior: equipo muy ligero en la mano y autoestable para descansos cortos.
Diseño del equipo compacto y manejableManejo cómodo gracias al diseño compacto del equipo. Diseño ergonómico para lograr una limpieza sin fatiga. El equipo puede almacenarse ocupando poco espacio directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.
Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integradoEl depósito extraíble se puede rellenar en cualquier momento y sin problemas para disponer de vapor permanente sin interrupciones de trabajo. Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, la cal se elimina automáticamente del agua que se introduce en el equipo, lo que multiplica su vida útil. El cambio de cartuchos se muestra en el indicador luminoso LED con 1 hora de antelación.
Indicador luminoso LED con panel de control
- Para lograr un manejo sencillo y sin esfuerzo.
- Para el accionamiento del vapor, solo hay que tocar suavemente el panel de control una vez, sin ningún esfuerzo.
- El indicador luminoso muestra los siguientes modos fácilmente reconocibles: Calentamiento, Listo para usar, Servicio con vapor y Cambio de cartucho pendiente.
Breve tiempo de calentamiento
- Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.
Boquilla para suelos EasyFix Large con articulación flexible y fijación con cierre de autofijación del paño para suelos
- Gracias a la boquilla para suelos EasyFix Large, la SC 1 Multi & Up es estable en la posición inferior del equipo, directamente acoplada a la boquilla para suelos. La boquilla para suelos también permite una limpieza más rápida.
- Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación
Especificaciones
Características técnicas
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|aprox. 30
|Potencia calorífica (W)
|1300
|Longitud del cable (m)
|5
|Tiempo de calentamiento (min)
|0,5
|Contenido del depósito (ml)
|200
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|1,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor mínimo por el que se prolonga la vida útil del producto, basado en pruebas internas con una dureza del agua de 20°dH y una dureza de carbonatos de 15°dH.
Incluido en el equipamiento de serie
- Paño para suelos universal EasyFix Large: 1 Unidad(es)
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Cartucho de descalcificación: 1 Unidad(es)
- Boquilla manual
- Boquilla para suelos: EasyFix Large
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
Equipamiento
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
- brida con cierre de cinta autoadherent
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Paredes alicatadas
- Superficies de ventanas y de cristal
- Campana extractora
- Placas de cocina
Accesorios
RECAMBIOS SC 1 Multi & Up
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.