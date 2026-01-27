Fregona de vapor SC 1 Upright
Ligera, delgada y con un diseño vertical: el modelo de precio básico está listo para usar en solo 30 segundos para una limpieza en profundidad sin preocupaciones y con vapor.
Con vapor higiénico contra la suciedad: la Kärcher SC 1 Upright limpia suelos duros sellados sin esfuerzo y sin preocupaciones. Mediante una limpieza en profundidad con la limpiadora de vapor de Kärcher se elimina hasta el 99,999 % de los virus¹⁾ y el 99,99 % de todas las bacterias comunes²⁾ de las superficies duras. Encender y empezar: la limpiadora de vapor se calienta y está lista para usar en solo 30 segundos. El depósito de agua limpia se puede extraer fácilmente para llenarlo. Una función de descalcificación automática con un cartucho de descalcificación en el equipo garantiza una larga vida útil. Cambiar el paño de la boquilla para suelos sin entrar en contacto con la suciedad es muy cómodo gracias al cierre de autofijación. Basta con pisar la lengüeta grande del paño para suelos y tirar del equipo hacia arriba. Estacionar la limpiadora de vapor también es muy cómodo: el equipo, delgado y ligero, se mantiene erguido por sí solo.
Características y ventajas
Diseño estilizado y cabezal para limpieza de suelos con articulación giratoria
- Limpieza ergonómica y eficaz con pleno contacto con el suelo para todas las estaturas, gracias a la articulación de la boquilla.
Vapor sin interrupción y cartucho de descalcificación integrado
- Gracias al cartucho de descalcificación inteligente, el agua de llenado se descalcifica de forma totalmente automática.
- El depósito extraíble se puede rellenar en cualquier momento y sin problemas para disponer de vapor permanente sin interrupciones de trabajo.
Breve tiempo de calentamiento
- Con un tiempo de calentamiento de tan solo 30 segundos, el equipo está listo para empezar en un abrir y cerrar de ojos.
Especificaciones
Características técnicas
|Certificado de ensayo¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,9 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento de superficie por cada llenado del depósito (m²)
|30
|Potencia calorífica (W)
|1300
|Longitud del cable (m)
|5
|Tiempo de calentamiento (min)
|0,5
|Contenido del depósito (l)
|0,2
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios (kg)
|2,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara). / ²⁾ En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factor mínimo por el que se prolonga la vida útil del producto, basado en pruebas internas con una dureza del agua de 20°dH y una dureza de carbonatos de 15°dH.
Incluido en el equipamiento de serie
- Paño para suelos universal EasyFix Large: 2 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix Large
Equipamiento
- Válvula de seguridad
- Depósito: es extraíble y se puede rellenar contínuamente
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Suelos duros
Accesorios
RECAMBIOS SC 1 Upright
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.