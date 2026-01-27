Polvo descalcificador RM 511 6x17g, 17g
Descalcifica con buenos resultados limpiadoras de vapor y otros equipos de agua caliente, por ejemplo, hervidores de agua o cafeteras, con lo que se prolonga su larga vida útil y disminuye el consumo energético.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (g)
|6 x 17
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|15
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|205 x 125 x 20
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Descalcificador para limpiadoras de vapor de Kärcher
- Descalcificador para máquinas de café, hervidores eléctricos, etc.