Polvo descalcificador RM 511 6x17g, 17g

Descalcifica con buenos resultados limpiadoras de vapor y otros equipos de agua caliente, por ejemplo, hervidores de agua o cafeteras, con lo que se prolonga su larga vida útil y disminuye el consumo energético.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (g) 6 x 17
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 15
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 205 x 125 x 20
Campos de aplicación
  • Descalcificador para limpiadoras de vapor de Kärcher
  • Descalcificador para máquinas de café, hervidores eléctricos, etc.