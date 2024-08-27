Accesorios de la limpiadora de vapor

Los accesorios adecuados para cada tarea de limpieza: con la amplia gama de accesorios para limpiadoras de vapor de Kärcher estará perfectamente equipado. Nuestros accesorios están perfectamente adaptados al uso diario y a aplicaciones especiales y permiten la máxima personalización para adaptarse a sus necesidades individuales de limpieza. Compatible con todos los equipos actuales, le ofrecemos todo lo que necesita para una limpieza minuciosa y eficaz, desde accesorios destacados —como vaporizador de ropa, cepillos para juntas XXL y boquillas manuales flexibles— hasta cepillos y boquillas pequeños para trabajos minuciosos y boquillas para suelos y paños de gran tamaño para limpiar grandes superficies. Descubra la variedad y amplíe las posibilidades de aplicación de su limpiadora de vapor de forma óptima y cómoda.

