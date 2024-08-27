Accesorios de la limpiadora de vapor

Los accesorios adecuados para cada tarea de limpieza: con la amplia gama de accesorios para limpiadoras de vapor de Kärcher estará perfectamente equipado. Nuestros accesorios están perfectamente adaptados al uso diario y a aplicaciones especiales y permiten la máxima personalización para adaptarse a sus necesidades individuales de limpieza. Compatible con todos los equipos actuales, le ofrecemos todo lo que necesita para una limpieza minuciosa y eficaz, desde accesorios destacados —como vaporizador de ropa, cepillos para juntas XXL y boquillas manuales flexibles— hasta cepillos y boquillas pequeños para trabajos minuciosos y boquillas para suelos y paños de gran tamaño para limpiar grandes superficies. Descubra la variedad y amplíe las posibilidades de aplicación de su limpiadora de vapor de forma óptima y cómoda.
 

Elimina las arrugas, desinfecta y desodoriza de forma eficaz y en un abrir y cerrar de ojos: el accesorio de plancha de vapor de Kärcher

¡Adiós a las arrugas! Con el accesorio vaporizador de ropa se consigue un planchado rápido, eficiente para eliminar arrugas, desinfectar y desodorizar. Con el vaporizador de ropa, la ropa vuelve a estar lisa en cuestión de segundos. La ropa, las cortinas y muchos otros tejidos se refrescan de forma fácil y rápida y se eliminan los malos olores. El vapor especialmente seco y caliente penetra en el tejido y refresca las fibras en profundidad. El agua condensada resultante se recoge en un depósito independiente, que puede vaciarse fácilmente en el fregadero o también en el depósito de la limpiadora de vapor. Un accesorio que desinfecta, limpia y cuida de tus prendas.

Juegos de accesorios para limpiadoras de vapor Kärcher

Accesorios destacados

Nuestros nuevos accesorios destacados abren nuevas posibilidades de aplicación y brindan mayor comodidad para todos los modelos de limpiadoras de vapor con soporte para accesorios.

Boquillas y cepillos para limpiadoras de vapor Kärcher

Boquillas y cepillos

La extensa selección de boquillas y cepillos ofrece una amplia gama de aplicaciones para cada tarea de limpieza. Los cepillos y los accesorios pequeños son ideales para limpiar el baño y la cocina, por ejemplo, lavabos, grifos, duchas, hornos, placas de cocina, campanas extractoras y parrillas. Las boquillas más grandes pueden utilizarse para limpiar eficazmente suelos y ventanas y para refrescar alfombras.

Paños para limpiadoras de vapor Kärcher

Paños

Los paños de Kärcher, fabricados con materiales de alta calidad, son ideales para eliminar la suciedad más incrustada y garantizan unos resultados de limpieza perfectos.

Descalcificación de la limpiadora de vapor de Kärcher

Descalcificación

Nuestros cartuchos de descalcificación y nuestros descalcificadores garantizan una vida útil del producto hasta 10 veces mayor con un mantenimiento o sustitución del cartucho regular.

Planchado con la estación de planchado con vapor de Kärcher

Planchado

El centro de planchado de Kärcher combina limpieza y planchado. Gracias a los accesorios adecuados, la limpiadora de vapor se transforma rápida y fácilmente en una estación de planchado y ahorra hasta un 50 % de tiempo de planchado, con unos resultados inmejorables y la ropa inmediatamente seca y lista para guardar en el armario.

