Manguera de prolongación para SC 1
Con la manguera de prolongación para la SC 1, se pueden limpiar sin problema incluso las zonas de difícil acceso, como esquinas y huecos.
Con la manguera de prolongación SC es posible limpiar sin problema ni esfuerzo incluso las zonas de difícil acceso, como esquinas y huecos. Los otros accesorios, como la boquilla manual, la boquilla de alto rendimiento, etc., pueden conectarse sin más en cualquier momento.
Características y ventajas
Compatibilidad con otros accesorios
- Fijación de accesorios como boquillas manuales, cepillos redondos o boquillas de alto rendimiento a la manguera de prolongación en función de las necesidades.
Manguera de prolongación flexible para trabajar sin esfuerzo
- Para limpiar sin problema zonas de difícil acceso.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|375 x 51 x 220
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Desagües
- Lavabos
- Grifería
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Baño
RECAMBIOS Manguera de prolongación para SC 1
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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