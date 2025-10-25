ASPIRADORES EN SECO A BATERÍA
Nuestras aspiradoras en seco a batería funcionan en todas partes. No necesitan tener cerca una conexión a la red eléctrica, ni dependen de un cable.
Sin enrollar ni desenrollar. Sin tirones. Sin atascos. Sin buscar y cambiar constantemente de enchufe.
Sin cables, pero con hasta un 24% de ahorro de tiempo y mayor productividad.
Productos
Máximo rendimiento, sin restricciones ni ataduras
Con las aspiradoras a batería de Kärcher no le falta de nada: ni potencia ni calidad de limpieza. En este sentido, nuestras aspiradoras a batería no tienen nada que envidiar a las aspiradoras en seco que funcionan con la red eléctrica y, además, convencen por su libertad. No hay cable de alimentación, olvídese de tener que enchufar/desenchufar. Esto ahorra tiempo y aumenta la productividad. El aspirador a batería T 9/1 Bp funciona 24 minutos con una carga y 46 minutos en modo eco-eficiencia. El aspirador de mochila BVL 5/1 Bp es imbatible cuando el espacio es limitado, por ejemplo, en cines, autobuses, trenes y aviones. El BVL 3/1 Bp, ultraligero y alimentado por batería, es su experto para la limpieza puntual y de escaleras. Es perfecta para hogares particulares, comerciantes o cuidadores.
¡Con la máxima carga! Para trabajar tranquilo.
También le impresionará el trabajo sin cables sin obstáculos, así como la magnífica movilidad y flexibilidad, el aumento de la productividad con menos esfuerzo y un ahorro de tiempo de hasta el 24 por ciento.
La potencia máxima no necesita de cables
Nuestro BV 5/1 Bp ofrece el mejor rendimiento de limpieza del mercado, gracias a su innovadora batería de 36 voltios. Esta potencia se corresponde con la de los aspiradores en seco con cable equiparables. Por lo tanto, no renuncia a nada, excepto al cable. Todo son ventajas.
BV 5/1 Bp sin cables
Con el panel de control ubicado directamente en el cinturón, nuestro aspirador mochila le transporta a una nueva dimensión de funcionamiento ergonómico. Podrá controlar todas las funciones de forma práctica desde la cintura y sin interrumpir el trabajo. Y gracias al indicador de nivel de batería podrá saber en cualquier momento qué reserva le queda.
Ahorrar energía y ganar tiempo
En los aspiradores con accionamiento por baterías, el ahorro de energía es doblemente útil. Por un lado para el medio ambiente, por otro para conseguir un uso más prolongado. En el modo eco!efficiency, el BV 5/1 Bp funciona con un consumo energético considerablemente menor y así consigue durar mucho más tiempo.
Sin necesidad de conectar/desconectar cables
No importa ni la edad ni la experiencia, el hecho de agacharse para enchufar y desenchufar los cables de alimentación conlleva un esfuerzo y sobrecarga del cuerpo a largo plazo. Evite esta sobrecarga, tanto para usted como para sus trabajadores.
Gran potencia y máximo nivel de llenado
Nuestra nueva batería de iones de litio BP 750 es muy potente y no tiene ningún «efecto memoria», es decir, no memoriza el nivel de llenado inicial, aunque se lo
muestra en el indicador de estado de carga.
Eficiente y ecológico
Con el modo eco!efficiency su máquina Kärcher ahorra aún más energía y es más silenciosa con sólo pulsar un botón. El concepto eficiente hace posible una larga duración de la batería e incluso permite trabajar en zonas sensibles al ruido, como hoteles.
Aspirador de mochila a batería BVL 3/1 Bp
Limpieza ergonómica - transporte sin esfuerzo: El ultraligero y potente aspirador de mochila a batería BVL 3/1 Bp es su experto para las tareas de limpieza en los espacios más reducidos. Gracias al innovador material EPP, es el primer aspirador con un peso de mochila de sólo 4,5 kilogramos y, además, es especialmente robusto y duradero. También destaca por su buena relación calidad-precio.
Ya sea para particulares, obreros o gestores de instalaciones, el BVL 3/1 Bp de gran capacidad de absorción con un volumen de depósito de 3 litros convence especialmente para trabajos de limpieza en espacios reducidos. De este modo, la limpieza puntual y la limpieza de escaleras se convierten en un juego de niños. La potente batería Battery Power de Kärcher garantiza largos tiempos de funcionamiento y el bastidor de transporte ergonómico asegura un trabajo sin fatiga. Todas las funciones importantes y adicionales se pueden controlar a través del panel de control en el cinturón de cintura - muy simple y fácil de usar. Un filtro HEPA 14 de alta eficacia está disponible como opción.
Ultraligero
Gracias al nuevo material EPP, la mochila pesa sólo 4,5 kg, lo que la hace especialmente ergonómica y fácil de transportar.
Innovador
El material EPP (polipropileno expandido) es extremadamente ligero, robusto y duradero. Además, es respetuoso con el medio ambiente, ya que es 100% reciclable.
Ergonómico
El bastidor de transporte deuter® garantiza el máximo nivel de comodidad, incluso cuando se trabaja durante largos periodos. Especialmente práctico: el panel de control en el cinturón de cadera, a través del cual se
Aspiradora en seco de mochila a batería BVL 5/1 Bp
Las máquinas que funcionan con red eléctrica se detienen al final del cable. Nuestras aspiradoras en seco a batería pueden ir a cualquier parte. Sin desenrollar ni enrollar. Sin tirones. Sin atascos. Sin buscar y cambiar constantemente de tomas de corriente. Nuestro BVL 5/1 Bp es un aspirador en seco de mochila alimentado por batería, que le permite trabajar con la máxima movilidad y flexibilidad y sin cable. Gracias a su gran potencia de succión, comparable a la de las máquinas alimentadas por la red eléctrica, la BVL 5/1 Bp tiene el mejor rendimiento de limpieza del mercado. Su armazón ergonómico patentado para mochila le ofrece un alto nivel de comodidad y un manejo especialmente sencillo, ya que controla todas las funciones directamente a través del panel de control situado en el cinturón de la cadera. Con la BVL 5/1 Bp estará más relajado al trabajar y ahorrará hasta un 24% de tiempo. Y ahorrará costes de servicio porque las máquinas sin cable nunca tienen cables defectuosos.
Sin necesidad de conectar/desconectar cables
No importa ni la edad ni la experiencia, el hecho de agacharse para enchufar y desenchufar los cables de alimentación conlleva un esfuerzo y sobrecarga del cuerpo a largo plazo. Evítese esta sobrecarga, tanto para usted como para sus trabajadores.
Gran potencia y máximo nivel de llenado
Nuestra nueva batería de iones de litio BP 750 es muy potente y no tiene ningún «efecto de memoria», es decir, no memoriza el nivel de llenado inicial, aunque se lo
muestra en el indicador de estado de carga.
De 0 a 100 en 60 minutos
Nuestro cargador rápido, el BC 1/7, hace honor a su nombre. Con una potencia de
290 vatios (en lugar de los 90 vatios anteriores), cada batería alcanza el 100 % de
su capacidad en un máximo de 60 minutos. El BC 1/7 es compatible con baterías de
hasta 36 voltios.
