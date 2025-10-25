ASPIRADORES EN SECO A BATERÍA

Aspirador de mochila a batería BVL 3/1 Bp

Limpieza ergonómica - transporte sin esfuerzo: El ultraligero y potente aspirador de mochila a batería BVL 3/1 Bp es su experto para las tareas de limpieza en los espacios más reducidos. Gracias al innovador material EPP, es el primer aspirador con un peso de mochila de sólo 4,5 kilogramos y, además, es especialmente robusto y duradero. También destaca por su buena relación calidad-precio.

Ya sea para particulares, obreros o gestores de instalaciones, el BVL 3/1 Bp de gran capacidad de absorción con un volumen de depósito de 3 litros convence especialmente para trabajos de limpieza en espacios reducidos. De este modo, la limpieza puntual y la limpieza de escaleras se convierten en un juego de niños. La potente batería Battery Power de Kärcher garantiza largos tiempos de funcionamiento y el bastidor de transporte ergonómico asegura un trabajo sin fatiga. Todas las funciones importantes y adicionales se pueden controlar a través del panel de control en el cinturón de cintura - muy simple y fácil de usar. Un filtro HEPA 14 de alta eficacia está disponible como opción.



Ultraligero

Gracias al nuevo material EPP, la mochila pesa sólo 4,5 kg, lo que la hace especialmente ergonómica y fácil de transportar.

Innovador

El material EPP (polipropileno expandido) es extremadamente ligero, robusto y duradero. Además, es respetuoso con el medio ambiente, ya que es 100% reciclable.

Ergonómico

El bastidor de transporte deuter® garantiza el máximo nivel de comodidad, incluso cuando se trabaja durante largos periodos. Especialmente práctico: el panel de control en el cinturón de cadera, a través del cual se