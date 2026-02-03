Nuestro potente y ultraligero aspirador mochila a baterías BVL 5/1 Bp es el primer aspirador que, gracias al innovador material EPP, pesa solo < 4,6 kg (peso a la espalda) y sus propiedades de material proporcionan al mismo tiempo una gran resistencia y durabilidad. Con una potencia de 500 vatios, una gran autonomía de la batería y un depósito colector de 5 litros, el aspirador mochila es la mejor opción cuando las condiciones de espacio limitado dificultan los trabajos de limpieza, ya sea en cines, aviones, autobuses, trenes, durante la limpieza de oficinas o incluso en escaleras. El bastidor ergonómico y el funcionamiento sofisticado —con el que todas las funciones importantes de servicio y adicionales se controlan mediante un panel de control en el arnés de cintura—, así como el sencillo manejo para usuarios zurdos y diestros, permiten realizar el trabajo cómodamente y sin esfuerzo. El motor EC sin cepillos, además, es muy resistente al desgaste. Se incluyen varios accesorios y también se encuentra disponible un filtro HEPA 14. Al realizar el pedido tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir por separado la batería Kärcher Battery Power+ y el cargador correspondiente.