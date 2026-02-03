Aspirador a batería BVL 5/1 Bp
Gracias al innovador material EPP ultraligero y muy resistente, el potente aspirador mochila a batería BVL 5/1 Bp de larga vida útil de Kärcher es idóneo para los trabajos de limpieza en espacios estrechos.
Nuestro potente y ultraligero aspirador mochila a baterías BVL 5/1 Bp es el primer aspirador que, gracias al innovador material EPP, pesa solo < 4,6 kg (peso a la espalda) y sus propiedades de material proporcionan al mismo tiempo una gran resistencia y durabilidad. Con una potencia de 500 vatios, una gran autonomía de la batería y un depósito colector de 5 litros, el aspirador mochila es la mejor opción cuando las condiciones de espacio limitado dificultan los trabajos de limpieza, ya sea en cines, aviones, autobuses, trenes, durante la limpieza de oficinas o incluso en escaleras. El bastidor ergonómico y el funcionamiento sofisticado —con el que todas las funciones importantes de servicio y adicionales se controlan mediante un panel de control en el arnés de cintura—, así como el sencillo manejo para usuarios zurdos y diestros, permiten realizar el trabajo cómodamente y sin esfuerzo. El motor EC sin cepillos, además, es muy resistente al desgaste. Se incluyen varios accesorios y también se encuentra disponible un filtro HEPA 14. Al realizar el pedido tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir por separado la batería Kärcher Battery Power+ y el cargador correspondiente.
Características y ventajas
Aspirador mochila a batería ultraligeroFabricado en el innovador EPP (polipropileno expandido) muy ligero. Permite trabajar de forma ergonómica. Facilita el transporte sin esfuerzo.
Innovador EPP (polipropileno expandido)Especialmente robusto y de larga vida útil. Ultraligero. Muy respetuoso con el medio ambiente, puesto que es 100 %reciclable.
Gran ergonomíaBastidor con total comodidad incluso durante un uso prolongado. El panel de control que se encuentra en el arnés de cintura permite un control y una monitorización cómodos de todas las funciones. La manguera de aspiración se puede conectar individualmente para usuarios zurdos y diestros.
Motor EC sin escobillas
- Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
- Posibilita largas jornadas de trabajo y aumenta la eficiencia y la productividad.
Modo eco!efficiency
- El modo eco!efficiency reduce las necesidades de energía y el nivel de ruido del equipo y prolonga el tiempo de funcionamiento de la batería.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Capacidad del depósito (l)
|5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|65
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|500
|Vacío (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 150 (6,0 Ah) / aprox. 200 (7,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / máx. 50 (6,0 Ah) Modo Power: / máx. 22 (6,0 Ah) Modo eco!efficiency: / máx. 64 (7,5 Ah) Modo Power: / máx. 30 (7,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Intensidad de salida (A)
|6
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|4,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|220 x 320 x 510
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 1 m
- Tipo de manguera de aspiración: con codo
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para tapicerías
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
Equipamiento
- Modo eco!efficiency
- Bastidor
Campos de aplicación
- Perfecto para la limpieza en aviones, autobuses y trenes
- Ideal para hoteles y restaurantes, tiendas de pequeño tamaño, cines o teatros
- Cómodo para las empresas profesionales de limpieza de edificios en oficinas, pasillos y escaleras