Ultraligero, potente y a batería: el aspirador mochila BVL 3/1 Bp es el primer aspirador con un peso a la espalda de solo 4,5 kg gracias al innovador material EEP y cuyas propiedades de material proporcionan al mismo tiempo una gran resistencia y durabilidad. Para trabajos de conserjería en escuelas, para los profesionales o para el uso doméstico, el potente aspirador mochila con un volumen de depósito de 3 litros facilita la limpieza de suciedad puntual y de escaleras y convence en los trabajos de limpieza en espacios reducidos. Al mismo tiempo, la potente batería Kärcher Battery Power ofrece una autonomía prolongada y el bastidor ergonómico, un trabajo sin esfuerzo. Gracias al práctico panel de control en el arnés de cintura para el control de todas las funciones importantes de servicio y adicionales, el usuario puede manejar el BVL 3/1 Bp sin esfuerzo y de manera sencilla. El motor EC sin cepillos, además, es muy resistente al desgaste. Además de los accesorios habituales, también están disponibles opcionalmente otras características como el filtro HEPA-14. Tenga en cuenta que en esta versión del equipo, la potente batería Kärcher Battery Power y el cargador correspondiente deben solicitarse por separado.