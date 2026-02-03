Aspirador a batería BVL 3/1 Bp

Limpieza en los espacios más reducidos: el aspirador mochila ultraligero, potente y a batería BVL 3/1 Bp destaca por su material EPP robusto y una buena relación calidad-precio.

Ultraligero, potente y a batería: el aspirador mochila BVL 3/1 Bp es el primer aspirador con un peso a la espalda de solo 4,5 kg gracias al innovador material EEP y cuyas propiedades de material proporcionan al mismo tiempo una gran resistencia y durabilidad. Para trabajos de conserjería en escuelas, para los profesionales o para el uso doméstico, el potente aspirador mochila con un volumen de depósito de 3 litros facilita la limpieza de suciedad puntual y de escaleras y convence en los trabajos de limpieza en espacios reducidos. Al mismo tiempo, la potente batería Kärcher Battery Power ofrece una autonomía prolongada y el bastidor ergonómico, un trabajo sin esfuerzo. Gracias al práctico panel de control en el arnés de cintura para el control de todas las funciones importantes de servicio y adicionales, el usuario puede manejar el BVL 3/1 Bp sin esfuerzo y de manera sencilla. El motor EC sin cepillos, además, es muy resistente al desgaste. Además de los accesorios habituales, también están disponibles opcionalmente otras características como el filtro HEPA-14. Tenga en cuenta que en esta versión del equipo, la potente batería Kärcher Battery Power y el cargador correspondiente deben solicitarse por separado.

Características y ventajas
Fabricado en el innovador EPP (polipropileno expandido) muy ligero. Permite trabajar de forma ergonómica. Facilita el transporte sin esfuerzo.
Especialmente robusto y de larga vida útil. Ultraligero. Muy respetuoso con el medio ambiente, puesto que es 100 %reciclable.
Bastidor deuter® con total comodidad incluso durante un uso prolongado. El panel de control que se encuentra en el arnés de cintura permite un control y una monitorización cómodos de todas las funciones. La manguera de aspiración se puede conectar individualmente para usuarios zurdos y diestros.
Motor EC sin escobillas
  • Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
  • Posibilita largas jornadas de trabajo y aumenta la eficiencia y la productividad.
Modo eco!efficiency
  • El modo eco!efficiency reduce las necesidades de energía y el nivel de ruido del equipo y prolonga el tiempo de funcionamiento de la batería.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
  • Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
  • Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Especificaciones

Características técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 36 V
Capacidad del depósito (l) 3
Nivel de presión acústica (dB/A) 65
Caudal de aire (l/s) 35,4
Potencia nominal (W) 350
Vacío (mbar/kPa) 189 / 18,9
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es)) 1
Rendimiento por carga de la batería (m²) aprox. 120 (5 Ah) / aprox. 130 (6,0 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería (/min) Modo eco!efficiency: / máx. 52 (5 Ah) Modo Power: / máx. 31 (5 Ah) Modo eco!efficiency: / máx. 73 (7,5 Ah) Modo Power: / máx. 41 (7,5 Ah)
Intensidad de salida (A) 2,5
Color negro
Peso sin accesorios (kg) 4,1
Peso con embalaje incluido (kg) 5,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 220 x 317 x 450

Incluido en el equipamiento de serie

  • Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
  • Longitud de la manguera de aspiración: 1 m
  • Tipo de manguera de aspiración: con codo
  • Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
  • Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
  • Tubo de aspiración telescópico, material: Aluminio
  • Boquilla para suelos conmutable
  • Boquilla para ranuras
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Filtro protector del motor

Equipamiento

  • Modo eco!efficiency
  • Bastidor
Aspirador a batería BVL 3/1 Bp
Campos de aplicación
  • Apto para trabajos de conserjería en escuelas
  • Óptimo también para profesionales
  • Ideal para uso doméstico
  • Fácil y rápida limpieza de escaleras
  • Limpieza de suciedad puntual («spot cleaning»)
Accesorios
