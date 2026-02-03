Aspirador a batería BVL 3/1 Bp
Limpieza en los espacios más reducidos: el aspirador mochila ultraligero, potente y a batería BVL 3/1 Bp destaca por su material EPP robusto y una buena relación calidad-precio.
Ultraligero, potente y a batería: el aspirador mochila BVL 3/1 Bp es el primer aspirador con un peso a la espalda de solo 4,5 kg gracias al innovador material EEP y cuyas propiedades de material proporcionan al mismo tiempo una gran resistencia y durabilidad. Para trabajos de conserjería en escuelas, para los profesionales o para el uso doméstico, el potente aspirador mochila con un volumen de depósito de 3 litros facilita la limpieza de suciedad puntual y de escaleras y convence en los trabajos de limpieza en espacios reducidos. Al mismo tiempo, la potente batería Kärcher Battery Power ofrece una autonomía prolongada y el bastidor ergonómico, un trabajo sin esfuerzo. Gracias al práctico panel de control en el arnés de cintura para el control de todas las funciones importantes de servicio y adicionales, el usuario puede manejar el BVL 3/1 Bp sin esfuerzo y de manera sencilla. El motor EC sin cepillos, además, es muy resistente al desgaste. Además de los accesorios habituales, también están disponibles opcionalmente otras características como el filtro HEPA-14. Tenga en cuenta que en esta versión del equipo, la potente batería Kärcher Battery Power y el cargador correspondiente deben solicitarse por separado.
Características y ventajas
Aspirador mochila a batería ultraligeroFabricado en el innovador EPP (polipropileno expandido) muy ligero. Permite trabajar de forma ergonómica. Facilita el transporte sin esfuerzo.
Innovador EPP (polipropileno expandido)Especialmente robusto y de larga vida útil. Ultraligero. Muy respetuoso con el medio ambiente, puesto que es 100 %reciclable.
Gran ergonomíaBastidor deuter® con total comodidad incluso durante un uso prolongado. El panel de control que se encuentra en el arnés de cintura permite un control y una monitorización cómodos de todas las funciones. La manguera de aspiración se puede conectar individualmente para usuarios zurdos y diestros.
Motor EC sin escobillas
- Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
- Posibilita largas jornadas de trabajo y aumenta la eficiencia y la productividad.
Modo eco!efficiency
- El modo eco!efficiency reduce las necesidades de energía y el nivel de ruido del equipo y prolonga el tiempo de funcionamiento de la batería.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
- Aumenta la productividad y la seguridad en el trabajo.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Capacidad del depósito (l)
|3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|65
|Caudal de aire (l/s)
|35,4
|Potencia nominal (W)
|350
|Vacío (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 120 (5 Ah) / aprox. 130 (6,0 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / máx. 52 (5 Ah) Modo Power: / máx. 31 (5 Ah) Modo eco!efficiency: / máx. 73 (7,5 Ah) Modo Power: / máx. 41 (7,5 Ah)
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|4,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|220 x 317 x 450
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 1 m
- Tipo de manguera de aspiración: con codo
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Tubo de aspiración telescópico: 615 mm, 1007 mm
- Tubo de aspiración telescópico, material: Aluminio
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
Equipamiento
- Modo eco!efficiency
- Bastidor
Videos
Campos de aplicación
- Apto para trabajos de conserjería en escuelas
- Óptimo también para profesionales
- Ideal para uso doméstico
- Fácil y rápida limpieza de escaleras
- Limpieza de suciedad puntual («spot cleaning»)