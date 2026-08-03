Aspirador a batería HV 1/1 Bp Fs
Ligero, potente, versátil e ideal para las empresas profesionales de limpieza de edificios: el aspirador manual a batería HV 1/1 Bp Fs. Incluye un amplio juego de accesorios, compuesto por boquilla para tapicerías, boquilla para suelos y boquilla para ranuras.
El aspirador manual a batería HV 1/1 Bp Fs es ideal en la limpieza de edificios para aspirar pequeñas superficies, para los espacios reducidos y para la limpieza de muebles y tapicerías. El juego de accesorios, que incluye boquilla para tapicerías, boquilla para suelos y boquilla para ranuras, brocha aspiradora y tubo aspirador, está especialmente diseñado para este ámbito de uso. Compacto, manejable, ligero y sin cables, el HV 1/1 Bp Fs convence gracias a su potencia de aspiración y durabilidad, al tiempo que permite trabajar de forma más ágil y rápida que con un equipo grande con cables. También se puede utilizar sin problemas en la limpieza de aviones o para eliminar la suciedad en los trabajos de instalación. De hecho, hay disponibles juegos de accesorios adicionales especialmente diseñados para ello. Al realizar el pedido tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir por separado la batería Kärcher Battery Power+ y el cargador correspondiente.
Características y ventajas
Con gran superficie de filtrado y turbina más eficientePotente rendimiento de limpieza en cualquier superficie.
Manejable, ligero y de uso flexiblePermite trabajar en todas las direcciones (utilización 360°).
Dispone de nuestro modo eco!efficiency de bajo consumoAhorra energía y prolonga la autonomía de la batería. Reduce los ruidos de trabajo.
Con cómoda "Real Time Technology"
- Para la indicación del tiempo de funcionamiento restante en tiempo real directamente en la batería Battery Power+ de Kärcher.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Capacidad del depósito (l)
|0,9
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|70
|Caudal de aire (l/s)
|33
|Vacío (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|máx. 100 (2,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / máx. 42 (3,0 Ah) Modo Power: / máx. 25 (3,0 Ah) Modo eco!efficiency: / máx. 29 (2,5 Ah) Modo Power: / máx. 22 (2,5 Ah)
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|1,8
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|313 x 115 x 315
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla para suelos
- Boquilla para tapicerías
- Boquilla para ranuras
- Pincel aspirador
- Filtros de cartucho: Papel
- Filtro previo
Equipamiento
- Modo eco!efficiency
Videos
Campos de aplicación
- Perfecto para limpiar tapicerías o pequeñas habitaciones durante la limpieza de edificios
- Limpieza de vehículos