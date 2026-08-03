El aspirador manual a batería HV 1/1 Bp Fs es ideal en la limpieza de edificios para aspirar pequeñas superficies, para los espacios reducidos y para la limpieza de muebles y tapicerías. El juego de accesorios, que incluye boquilla para tapicerías, boquilla para suelos y boquilla para ranuras, brocha aspiradora y tubo aspirador, está especialmente diseñado para este ámbito de uso. Compacto, manejable, ligero y sin cables, el HV 1/1 Bp Fs convence gracias a su potencia de aspiración y durabilidad, al tiempo que permite trabajar de forma más ágil y rápida que con un equipo grande con cables. También se puede utilizar sin problemas en la limpieza de aviones o para eliminar la suciedad en los trabajos de instalación. De hecho, hay disponibles juegos de accesorios adicionales especialmente diseñados para ello. Al realizar el pedido tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir por separado la batería Kärcher Battery Power+ y el cargador correspondiente.