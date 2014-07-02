La nueva Gama T
Equipos sostenibles, ergonómicos y ultrasilenciosos: la nueva gama T de Kärcher para uso profesional
Los aspiradores en seco de la nueva gama T de Kärcher combinan un diseño ergonómico con una sostenibilidad real. Funcionan sin emitir prácticamente ningún ruido y ofrecen excelentes resultados de limpieza. Los equipos están fabricados con un 45 % de plástico reciclado, por lo que ahorran recursos. Con una extraordinaria potencia de aspiración, una amplia gama de accesorios y una atractiva relación calidad-precio, cumplen los más altos estándares de eficiencia y economía. Los aspiradores modulares son robustos y ofrecen una larga vida útil gracias a su chasis estable, su carcasa resistente, sus parachoques y sus ruedas de gran tamaño. Las potentes baterías Kärcher Battery Power+ de 36 voltios garantizan una larga autonomía de los modelos a batería. Gracias a un nivel de ruido de funcionamiento de solo 52 dB(A) en las versiones con cable, los equipos ultrasilenciosos son ideales para su uso en zonas sensibles al ruido, como hoteles u hospitales.
La nueva gama T de un vistazo
T 10/1
- Volumen del depósito (l): 10
- Material del envase: plástico (45 % reciclado)
- Máx. potencia nominal (W): 500
- Caudal de aire (l/s): 38
- Vacío (mbar): 185
- Nivel de presión acústica (dB(A)): 52
- Posición de estacionamiento: Sí
- Boquilla para ranuras: Sí
- Cable de conexión enchufable: Sí
- Longitud del cable (m): 12
- Sistema de rebobinado del cable: Sí
- Peso (kg): 6,6
T 15/1
- Volumen del depósito (l): 15
- Material del envase: plástico (45 % reciclado)
- Máx. potencia nominal (W): 500
- Caudal de aire (l/s): 38
- Vacío (mbar): 185
- Nivel de presión acústica (dB(A)): 52
- Posición de estacionamiento: Sí
- Boquilla para ranuras: Sí
- Cable de conexión enchufable: Sí
- Longitud del cable (m): 12
- Sistema de rebobinado del cable: Sí
- Peso (kg): 6,9
T 10/1 Bp
- Funcionamiento a batería: 36 V
- Volumen del depósito (l): 10
- Material del envase: plástico (45 % reciclado)
- Máx. potencia nominal (W): 500
- Caudal de aire (l/s): 40
- Vacío (mbar): 223
- Nivel de presión acústica (dB(A)): 59
- Autonomía con una batería de 7,5 Ah: máx. 62 min
- Modo eco!efficiency: Sí
- Posición de estacionamiento: Sí
- Boquilla para ranuras: Sí
- Peso (kg): 6,8
T 15/1 Bp
- Funcionamiento a batería: 36 V
- Volumen del depósito (l): 15
- Material del envase: plástico (45 % reciclado)
- Máx. potencia nominal (W): 500
- Caudal de aire (l/s): 40
- Vacío (mbar): 223
- Nivel de presión acústica (dB(A)): 59
- Autonomía con una batería de 7,5 Ah: máx. 62 min
- Modo eco!efficiency: Sí
- Posición de estacionamiento: Sí
- Boquilla para ranuras: Sí
- Peso (kg): 7,1
Aspiradores en seco
Sostenible, ergonómico y ultrasilencioso: la nueva gama T-Range está fabricado con un 45 % de material reciclado* y ofrece, además de una excelente potencia de aspiración, un trabajo ergonómico y un nivel de ruido muy reducido. El aspirador en seco T 7/1 Adv Classic y T 11/1 Classic Adv Re!Plast ofrece una potencia de aspiración excelente en alfombras y superficies duras con un funcionamiento silencioso. Con un 60 % de material reciclado, el T 11/1 Classic Adv Re!Plast es especialmente sostenible. Ambos equipos son duraderos y robustos y tienen una buena relación calidad-precio. Ambos modelos disponen de un cable de red enchufable para una sustitución sencilla. * Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.
T 10/1
T 10/1 Bp
Ventajas
Uso de material reciclado
Un buen equilibrio: fabricado con un 45 % de material reciclado. El consumo de energía del equipo ya se reduce considerablemente durante la producción, y también se reduce al mínimo el uso de materias primas. El uso de material reciclado sostenible ahorra hasta 2,0 kilogramos de plástico nuevo por unidad.
Diseño ergonómico
El diseño ergonómico y esbelto, la cómoda asa de transporte y el bajo peso permiten transportar los equipos pegados al cuerpo. El diseño compacto garantiza la seguridad en el trabajo, alivia la tensión en las manos y la espalda y evita problemas de salud. El codo ergonómico facilita el aspirado y encaja perfectamente en la mano.
Menor consumo energético
Como parte de la nueva gama T, presentamos equipos con cable con un menor consumo energético (500 W en lugar de 700 W). En los modelos a batería, la autonomía en el modo eco!efficiency es considerablemente mayor con un nivel de ruido menor.
Ultrasilenciosos: funcionamiento prácticamente sin ruido
Las versiones con cable de la nueva gama T tienen un nivel de ruido excepcionalmente bajo, de solo 52 dB(A). La baja emisión de ruido garantiza un trabajo ergonómico y es ideal para la limpieza diurna, incluso en zonas sensibles al ruido.
Motor EC (versiones Bp)
Gracias al accionamiento controlado electrónicamente, esta tecnología ofrece numerosas ventajas, como una mayor eficiencia y rendimiento con un menor consumo de energía. Esto alarga considerablemente la vida útil del aspirador.
Filtro HEPA 14
El filtro HEPA 14 (DIN EN 1822:2019) elimina de forma fiable partículas y virus como el SARS-CoV-2 del aire ambiente. Gracias al alto grado de filtración y de separación del 99,995 % se pueden garantizar los más altos estándares de seguridad.
Sostenibilidad
Materiales con responsabilidad. Una cuestión de limpieza:
La nueva gama T de Kärcher es un claro ejemplo de sostenibilidad gracias a la combinación de materiales respetuosos con el medio ambiente y una innovadora tecnología de producción. Los equipos están compuestos en un 45 % de material reciclado, un plástico reciclado posindustrial. Esto ahorra hasta 2,0 kilogramos de plástico puro por equipo durante la producción. El reciclado posindustrial es un material valioso que se recupera de residuos de producción, como descartes, recortes y excedentes, y se reintroduce en el ciclo. Se reduce la cantidad de residuos enviados a los vertederos, se ahorran recursos naturales y se protege el medio ambiente. Este material, respetuoso con el medio ambiente, reduce el consumo energético en la producción y disminuye considerablemente la necesidad de nuevas materias primas.
Los valores externos también cuentan: los equipos de la gama T no solo se fabrican de forma sostenible, sino que también se embalan de forma respetuosa con el medio ambiente. No hacemos las cosas a medias. Por eso nuestros envases se fabrican con un 80 % de cartón reciclado, sin recubrimiento de plástico. Esto significa que el cartón puede devolverse al ciclo de reciclado del papel con la conciencia tranquila. Con la gama T, mostramos cómo la innovación tecnológica y la responsabilidad ecológica pueden ir de la mano a lo largo de todo el ciclo de producción y aplicación de manera sostenible e innovadora.
Potencia respetuosa con el medio ambiente Menos CO₂, más potencia:
La nueva gama T-Range de Kärcher cumple los más altos estándares en términos de sostenibilidad e innovación. Combina materiales respetuosos con el medio ambiente y una tecnología de limpieza energéticamente eficiente. Los equipos ahorran grandes cantidades de energía y CO2, especialmente durante su uso, para una limpieza económica con la conciencia tranquila. Además, sobre todo los modelos Bp a batería, ahorran energía al limpiar en el modo eco!efficiency: un ahorro de alrededor de 1,46 kWh de electricidad por cada 1000 metros cuadrados de superficie de limpieza, lo que equivale al consumo energético de preparar 18 tazas de café en una hora*. Al mismo tiempo, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen hasta en un 53 %.
Un menor consumo energético supone un menor impacto medioambiental y un ahorro económico al mismo tiempo. Con la gama T, Kärcher ofrece una solución respetuosa con el medio ambiente para uso profesional que contribuye activamente a la reducción de las emisiones de CO₂ y conserva los recursos, para un futuro más sostenible.
*Modo eco!efficiency en comparación con el modo estándar, ahorro de energía por hora de aproximadamente 0,42 kWh. Los valores pueden variar en función de la aplicación y el tipo de batería. Emisiones calculadas en función de las necesidades energéticas por metro cuadrado en la fase de uso (eco!efficiency frente a estándar).
Hasta un 69% de ahorro energético al año
*Base de cálculo: uso del equipo 4 h al día durante 260 días al año con un precio de la electricidad de 0,268 euros por kWh (noviembre de 2024 en Alemania).
Características y especificaciones
Diseño modular innovador
Uno para todos: la nueva gama T destaca por su innovador diseño modular y garantiza la máxima flexibilidad. Comprende 2 variantes con cable y 2 variantes a batería, con un volumen de depósito de 10 o 15 litros, perfectamente adaptadas a las necesidades especiales de limpieza de los usuarios profesionales. Pero eso no es todo: la modularidad de la gama T va más allá de los modelos individuales. Todos los cabezales y depósitos pueden intercambiarse de manera flexible para adaptarse a diferentes tareas. El sistema modular también permite cambiar los accesorios con rapidez y según las necesidades, para tener siempre a mano el equipo adecuado. Gracias a este sofisticado diseño modular, es posible contar con un gran número de versiones en una sola plataforma.
Por una buena causa
Sostenible y potente: la nueva gama T modular conlleva un mensaje claro de respeto al medio ambiente e innovación. Los equipos están fabricados con un 45 % de plástico reciclado. Con esta gama apostamos por una verdadera sostenibilidad, una excepcional potencia de aspiración y una larga vida útil. Al utilizar material reciclado, reducimos la cantidad de energía necesaria para la producción, conservamos materias primas de gran valor y ahorramos hasta 2,0 kilogramos de plástico nuevo por equipo. El plástico reciclado utilizado procede de residuos de producción, como descartes, recortes y excedentes. Así se evitan residuos y se ahorran recursos naturales. La calidad de la robusta gama T se mantiene intacta: el plástico reciclado ofrece las mismas excelentes propiedades que el plástico nuevo.
Diseño compacto, máximo confort
Ergonomía y agilidad: la nueva gama T modular destaca por su diseño estilizado y ergonómico, que ofrece numerosas ventajas. Gracias a su diseño especialmente compacto, los equipos son fáciles de guardar y también resultan ideales para espacios reducidos. El diseño ergonómico también facilita el transporte, ya que los equipos pueden llevarse cómodamente cerca del cuerpo. Esto reduce el esfuerzo físico y la fatiga. Los accesorios y todas las funciones son rápida y fácilmente accesibles gracias a un diseño bien pensado. Con la gama T, siempre tendrá a mano todo lo que necesita para una limpieza eficaz.
Limpieza ultrasilenciosa
El sonido del silencio: la nueva gama T modular destaca por sus modelos con cable ultrasilenciosos con solo 52 dB(A), por lo que son significativamente más silenciosos que todos los equipos anteriores. Gracias a un motor eficiente y a un encapsulado y fijación especiales, los equipos son especialmente silenciosos. Esto permite la limpieza diurna en entornos sensibles al ruido sin interrumpir las actividades en curso. La gama T es ideal para su uso en oficinas, instalaciones públicas, escuelas, residencias de ancianos, hoteles, cruceros y en cualquier lugar donde se requieran bajos niveles de ruido.
Muchos accesorios, ocupa poco espacio
Todo bajo control: el innovador diseño de la nueva gama T permite guardar accesorios como la boquilla para ranuras o tapicerías directamente en el cabezal de aspiración, según el modelo. Gracias a la integración en el cabezal de aspiración, los accesorios no se pierden durante el transporte y permanecen fácilmente accesibles en todo momento. El asa plegable no solo optimiza el espacio de almacenamiento, sino que también facilita enormemente el transporte. El diseño esbelto permite transportar el equipo de forma ergonómica y sin esfuerzo. Con sus accesorios integrados y su asa plegable, la gama T sienta nuevas bases en cuanto a facilidad de manejo y accesibilidad en equipos de limpieza.
Higiene asegurada con el filtro HEPA 14
Seguridad e higiene: algunos de los modelos de nuestra nueva gama T ya están equipados con un potente filtro HEPA 14, mientras que en otros se puede montar adicionalmente de manera opcional. Esta tecnología de filtrado ha demostrado su eficacia durante décadas en instalaciones médicas y biocientíficas. Los filtros HEPA 14 reducen eficazmente la propagación por el aire de partículas y microorganismos, como virus y bacterias. El filtro HEPA H14 está homologado conforme a las normas DIN EN 1822:2019 y DIN EN 60335-2-69 y captura de forma fiable incluso las partículas más pequeñas, como el virus de la COVID-19. De este modo, la gama T realiza una valiosa contribución al control de la contaminación atmosférica y a la protección de la salud, para lograr un entorno de trabajo seguro e higiénico para el personal de limpieza y los clientes.
El enrollador de cable inteligente
Eficiencia en acción: los modelos con cable de la nueva gama T están equipados con un práctico enrollador de cable manual para mayor comodidad y eficacia. El cable de 12 metros de longitud puede enrollarse en cuestión de segundos para que pueda seguir trabajando eficazmente sin demoras ni pérdidas de tiempo: el tedioso desenredado es cosa del pasado. La rápida y sencilla sustitución del cable de red enchufable minimiza los tiempos de inactividad y permite limpiar sin interrupciones. El enrollador de cable inteligente ahorra tiempo, aumenta la productividad y se adapta sin esfuerzo a cualquier tarea de limpieza.
Modo eco!efficiency
Mayor autonomía de la batería y funcionamiento silencioso: el modo eco!efficiency de la nueva gama T permite un funcionamiento especialmente silencioso y de bajo consumo de los modelos a batería. Esta tecnología se ha desarrollado especialmente para maximizar el rendimiento y minimizar el consumo energético, garantizando así una mayor autonomía de la batería. Con nuestra batería Battery Power+ 36/75 es posible limpiar hasta 68 minutos con una sola carga, lo que resulta ideal para trabajar durante largos periodos sin interrupciones. Además, el modo eco!efficiency reduce el ruido de funcionamiento para que los equipos puedan utilizarse también durante el día sin ruidos molestos.
Potencia de la batería 36 V
Gran potencia: los modelos a batería de la nueva gama T utilizan nuestra potente plataforma de baterías de 36 voltios, que garantiza la máxima eficiencia y una larga autonomía. Para un rendimiento óptimo, recomendamos utilizar nuestras baterías Battery Power+.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Autonomía de la batería (min)
50 (eco) / 22 (BP+36/60)
68 (eco) / 31 (BP+36/75)