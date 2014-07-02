Aspiradores en seco

Materiales con responsabilidad. Una cuestión de limpieza:

La nueva gama T de Kärcher es un claro ejemplo de sostenibilidad gracias a la combinación de materiales respetuosos con el medio ambiente y una innovadora tecnología de producción. Los equipos están compuestos en un 45 % de material reciclado, un plástico reciclado posindustrial. Esto ahorra hasta 2,0 kilogramos de plástico puro por equipo durante la producción. El reciclado posindustrial es un material valioso que se recupera de residuos de producción, como descartes, recortes y excedentes, y se reintroduce en el ciclo. Se reduce la cantidad de residuos enviados a los vertederos, se ahorran recursos naturales y se protege el medio ambiente. Este material, respetuoso con el medio ambiente, reduce el consumo energético en la producción y disminuye considerablemente la necesidad de nuevas materias primas.



Los valores externos también cuentan: los equipos de la gama T no solo se fabrican de forma sostenible, sino que también se embalan de forma respetuosa con el medio ambiente. No hacemos las cosas a medias. Por eso nuestros envases se fabrican con un 80 % de cartón reciclado, sin recubrimiento de plástico. Esto significa que el cartón puede devolverse al ciclo de reciclado del papel con la conciencia tranquila. Con la gama T, mostramos cómo la innovación tecnológica y la responsabilidad ecológica pueden ir de la mano a lo largo de todo el ciclo de producción y aplicación de manera sostenible e innovadora.