El aspirador en seco T 10/1 de Kärcher está compuesto por un 45 % de material reciclado¹⁾, por lo que ya en la fabricación se efectúa un uso eficiente de los recursos y se ahorra energía. Impresiona por su potencia de aspiración, sostenibilidad y robustez de primera clase y una excelente relación calidad-precio. A pesar de su elevada potencia de aspiración, el T 10/1 emite solo 52 dB(A), por lo que es ultrasilencioso e ideal para la limpieza diurna y en zonas sensibles al ruido. Este equipo compacto dispone de una cómoda asa de transporte abatible para un transporte ergonómico. El T 10/1 es maniobrable y basculante. El volumen del depósito del aspirador es de 10 litros. Su larga vida útil y robustez también quedan patentes, entre otros, en el chasis, la carcasa, el parachoques y las ruedas de gran tamaño. La boquilla para ranuras incluida en el equipo de serie puede guardarse en el compartimento para accesorios integrado del T 10/1 y, por tanto, está siempre a mano. Puede adquirirse opcionalmente un filtro HEPA 14 de gran eficacia.