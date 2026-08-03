Aspirador en seco T 10/1
Ultrasilencioso, de larga vida útil y sostenible: el aspirador en seco T 10/1 fabricado con un 45 % de material reciclado¹⁾ ofrece una excelente potencia de aspiración y un diseño ergonómico y fácil de usar.
El aspirador en seco T 10/1 de Kärcher está compuesto por un 45 % de material reciclado¹⁾, por lo que ya en la fabricación se efectúa un uso eficiente de los recursos y se ahorra energía. Impresiona por su potencia de aspiración, sostenibilidad y robustez de primera clase y una excelente relación calidad-precio. A pesar de su elevada potencia de aspiración, el T 10/1 emite solo 52 dB(A), por lo que es ultrasilencioso e ideal para la limpieza diurna y en zonas sensibles al ruido. Este equipo compacto dispone de una cómoda asa de transporte abatible para un transporte ergonómico. El T 10/1 es maniobrable y basculante. El volumen del depósito del aspirador es de 10 litros. Su larga vida útil y robustez también quedan patentes, entre otros, en el chasis, la carcasa, el parachoques y las ruedas de gran tamaño. La boquilla para ranuras incluida en el equipo de serie puede guardarse en el compartimento para accesorios integrado del T 10/1 y, por tanto, está siempre a mano. Puede adquirirse opcionalmente un filtro HEPA 14 de gran eficacia.
Características y ventajas
Sostenible y robusta: 45 % de contenido recicladoFabricación: menor uso de materias primas y energía. El uso de material reciclado reduce las emisiones de CO₂.
Ultrasilencioso: funcionamiento prácticamente silencioso con solo 52 dB(A)Perfecto para la «limpieza diurna». Reducción de la contaminación acústica incluso de noche. Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.
Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacioTransporte ergonómico: puede llevarse pegado al cuerpo. Codo ergonómico y cómoda asa de transporte. Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.
Cable de conexión enchufable
- Reemplazo de cable fácil y rápido incluso sin conocimientos previos.
- El proceso de limpieza puede continuar sin problemas.
- Ahorra costes de servicio innecesarios y elevados.
Almacenamiento de cable manual
- Fácil retracción del cable de red en un abrir y cerrar de ojos.
- Ahorra tiempo: el cable se enrolla en unos segundos.
- El cable de red no se retuerce y permanece enrollado.
Peso reducido
- Transporte sin esfuerzo, incluso con una sola mano.
- Fácil de transportar por peldaños y escaleras.
Concepto de manejo sencillo
- Botón grande para encender y apagar.
- Manejo más rápido y sencillo con el pie o la mano.
- Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.
Filtro HEPA 14 de alta eficacia opcional
- Para los más altos niveles de seguridad en lugares en los que se requiere la máxima higiene.
- Alto grado de filtración y de separación: 99,995 %.
Cesta de filtro principal permanente
- De larga vida útil, resistente y sostenible.
- De fieltro.
- Lavable a mano a 30 °C y reutilizable.
Almacenaje de accesorios integrado
- La boquilla para ranuras puede guardarse cómodamente en el cabezal del equipo.
- Almacenamiento en poco espacio, siempre a mano.
- Transporte seguro y cómodo de equipos y accesorios.
Especificaciones
Características técnicas
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|185 / 18
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|585
|Capacidad del depósito (l)
|10
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|52
|Peso sin accesorios (kg)
|6,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|9,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|430 x 255 x 370
|Observaciones
|¹⁾ Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico con un porcentaje de material reciclado
- Sistema inteligente de enrollado de cables
- Cable de conexión enchufable: Estándar
- Asa de transporte ergonómica plegable
- Soporte para guardar la boqu. barredora
- Almacenaje de accesorios integrado
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Campos de aplicación
- Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
- Suelos duros
- Alfombras y moquetas
- Limpieza diurna