Aspirador en seco T 15/1
Ultrasilencioso, de larga vida útil y sostenible: el aspirador en seco T 15/1 fabricado con un 45 % de material reciclado* ofrece una excelente potencia de aspiración y un diseño ergonómico y fácil de usar.
Nuestro aspirador en seco T 15/1 está compuesto por un 45 % de material reciclado*, por lo que se efectúa un uso eficiente de los recursos. Impresiona por su potencia de aspiración de primera clase, funcionamiento ultrasilencioso, sostenibilidad, robustez y una excelente relación calidad-precio.Su larga vida útil también queda patente, entre otros, en el chasis, la carcasa, el parachoques y las ruedas de gran tamaño. A pesar de la elevada potencia de aspiración, el ruido de funcionamiento del T 15/1 es de solo 52 dB(A). Gracias a este funcionamiento ultrasilencioso, puede utilizarse en cualquier momento para la limpieza diurna y en lugares sensibles al ruido. El compacto aspirador es basculante y maniobrable y puede transportarse ergonómicamente y cerca del cuerpo gracias al asa de transporte abatible. El volumen del depósito del aspirador es de 15 litros. Gracias al compartimento para accesorios integrado, la boquilla para ranuras suministrada puede guardarse siempre a mano en el T 15/1. Puede adquirirse opcionalmente un filtro HEPA 14 de gran eficacia.
Características y ventajas
Sostenible y robusta: 45 % de contenido recicladoFabricación: menor uso de materias primas y energía. El uso de material reciclado reduce las emisiones de CO₂.
Ultrasilencioso: funcionamiento prácticamente silencioso con solo 52 dB(A)Perfecto para la «limpieza diurna». Reducción de la contaminación acústica incluso de noche. Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.
Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacioTransporte ergonómico: puede llevarse pegada al cuerpo. Codo ergonómico y cómoda asa de transporte. Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.
Cable de conexión enchufable
- Reemplazo de cable fácil y rápido incluso sin conocimientos previos.
- El proceso de limpieza puede continuar sin problemas.
- Ahorra costes de servicio innecesarios y elevados.
Sistema inteligente de rebobinado manual del cable
- Fácil retracción del cable de red en un abrir y cerrar de ojos.
- Ahorra tiempo: el cable se enrolla en unos segundos.
- El cable de red no se retuerce y permanece enrollado.
Peso reducido
- Transporte sin esfuerzo, incluso con una sola mano.
- Fácil de transportar por peldaños y escaleras.
Concepto de manejo sencillo
- Botón grande para encender y apagar.
- Manejo más rápido y sencillo con el pie o la mano.
- Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.
Filtro HEPA 14 de alta eficacia opcional
- Para los más altos niveles de seguridad en lugares en los que se requiere la máxima higiene.
- Alto grado de filtración y de separación: 99,995 %.
Cesta de filtro principal permanente
- De larga vida útil, resistente y sostenible.
- De fieltro.
- Lavable a mano a 30 °C y reutilizable.
Almacenaje de accesorios integrado
- La boquilla para ranuras puede guardarse cómodamente en el cabezal del equipo.
- Almacenamiento en poco espacio, siempre a mano.
- Transporte seguro y cómodo de equipos y accesorios.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Vacío (mbar/kPa)
|185 / 18
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|585
|Capacidad del depósito (l)
|15
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Longitud del cable (m)
|12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|52
|Peso sin accesorios (kg)
|6,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|10,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|440 x 250 x 410
* Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico con un porcentaje de material reciclado
- Sistema inteligente de enrollado de cables
- Cable de conexión enchufable: Estándar
- Asa de transporte ergonómica plegable
- Soporte para guardar la boqu. barredora
- Almacenaje de accesorios integrado
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
- Suelos duros
- Alfombras y moquetas
- Limpieza diurna