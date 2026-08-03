Aspirador a batería T 15/1 Bp

El robusto aspirador en seco a batería T 15/1 Bp Adv está fabricado de forma sostenible con un 45 % de material reciclado¹⁾ y ofrece una excelente potencia de aspiración, un diseño ergonómico y un filtro HEPA 14 de gran calidad.

El aspirador en seco a batería T 15/1 Bp de Kärcher es sinónimo de sostenibilidad, larga vida útil y una atractiva relación calidad-precio. También impresiona por su robustez, sus completos accesorios y su extraordinaria potencia de aspiración gracias a las potentes baterías Kärcher Battery Power+ (36 V). Con una fabricación a partir de un 45 % de material reciclado¹⁾, se hace un uso eficiente de los recursos y se reduce la demanda energética. El equipo T 15/1 Bp de gran potencia se caracteriza por un funcionamiento silencioso (57 dB[A]), por lo que también puede utilizarse en lugares sensibles al ruido en cualquier momento. El compacto aspirador es maniobrable y basculante, el depósito tiene una capacidad de 15 litros. Dispone de un asa de transporte con función de plegado y puede transportarse de forma ergonómica y pegada al cuerpo. También es increíblemente robusto, al igual que el chasis, la carcasa, el parachoques y las grandes ruedas. La boquilla para ranuras incluida en el equipo de serie puede guardarse siempre en el aspirador para tenerla a mano. Un potente filtro HEPA 14 está también disponible opcionalmente. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir la batería y el cargador rápido correspondiente por separado.

Características y ventajas
Aspirador a batería T 15/1 Bp: Sostenible y robusta: 45 % de contenido reciclado
Sostenible y robusta: 45 % de contenido reciclado
Fabricación: menor uso de materias primas y energía. Menos emisiones de CO₂ gracias a la producción a partir de material reciclado.
Aspirador a batería T 15/1 Bp: Modo eco!efficiency
Modo eco!efficiency
Sostenible al reducir el consumo de energía. Reduce el volumen y la contaminación acústica. Prolonga la autonomía de la batería.
Aspirador a batería T 15/1 Bp: Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio
Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacio
Se puede llevar pegada al cuerpo para transportarla cómodamente. Codo ergonómico y asa de transporte. Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.
Nivel de ruido mínimo de solo 57 dB(A)
  • Ideal para trabajos en zonas sensibles al ruido.
  • Reducción de la contaminación acústica incluso de noche.
  • Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.
Peso reducido
  • Transporte sin esfuerzo, incluso con una sola mano.
  • Fácil de transportar por peldaños y escaleras.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
  • Compatible con todas las baterías Kärcher Battery Power+/Power de 36 V.
  • Práctica visualización de la autonomía restante directamente en la batería.
  • Potente batería que se cambia rápida y fácilmente.
Concepto de manejo sencillo
  • 2 botones grandes: interruptor de conexión/desconexión y modo eco!efficiency.
  • Manejo más rápido y sencillo con el pie o la mano.
  • Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.
Filtro HEPA 14 de alta eficacia opcional
  • Para los más altos niveles de seguridad en lugares en los que se requiere la máxima higiene.
  • Alto grado de filtración y de separación: 99,995 %.
Cesta de filtro principal permanente
  • De larga vida útil, resistente y sostenible.
  • Fabricada con fieltro reforzado.
  • Lavable a mano a 30 °C y reutilizable.
Almacenaje de accesorios integrado
  • La boquilla para ranuras puede guardarse cómodamente en el cabezal del equipo.
  • Los accesorios se guardan en poco espacio y están siempre a mano.
  • Transporte seguro y cómodo de equipos y accesorios.
Especificaciones

Características técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 36 V
Capacidad del depósito (l) 15
Material del depósito Plástico con un porcentaje de material reciclado
Nivel de presión acústica (dB/A) 57
Caudal de aire (l/s) 40
Potencia nominal (W) 500
Vacío (mbar/kPa) 223 / 22
Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es)) 1
Rendimiento por carga de la batería (m²) aprox. 150 (7,5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería (/min) Modo eco!efficiency: / máx. 66 (7,5 Ah) Modo Power: / máx. 31 (7,5 Ah) Modo eco!efficiency: / máx. 50 (6,0 Ah) Modo Power: / máx. 22 (6,0 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min) 58 / 81
Intensidad de salida (A) 6
Tensión (conexión de red del cargador) (V) 100 - 240
Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz) 50 - 60
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 7,1
Peso (con embalaje) (kg) 8,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 430 x 255 x 405

Incluido en el equipamiento de serie

  • Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
  • Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
  • Boquilla para suelos conmutable
  • Boquilla para ranuras
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Filtro protector del motor
  • Cesta de filtro permanente: Fieltro

Equipamiento

  • Modo eco!efficiency
  • Asa de transporte ergonómica plegable
  • Almacenaje de accesorios integrado
Aspirador a batería T 15/1 Bp
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Videos
Campos de aplicación
  • Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
  • Suelos duros
  • Alfombras y moquetas
Accesorios
Todas las máquinas que se adaptan a la batería.