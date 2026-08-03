El aspirador en seco a batería T 15/1 Bp de Kärcher es sinónimo de sostenibilidad, larga vida útil y una atractiva relación calidad-precio. También impresiona por su robustez, sus completos accesorios y su extraordinaria potencia de aspiración gracias a las potentes baterías Kärcher Battery Power+ (36 V). Con una fabricación a partir de un 45 % de material reciclado¹⁾, se hace un uso eficiente de los recursos y se reduce la demanda energética. El equipo T 15/1 Bp de gran potencia se caracteriza por un funcionamiento silencioso (57 dB[A]), por lo que también puede utilizarse en lugares sensibles al ruido en cualquier momento. El compacto aspirador es maniobrable y basculante, el depósito tiene una capacidad de 15 litros. Dispone de un asa de transporte con función de plegado y puede transportarse de forma ergonómica y pegada al cuerpo. También es increíblemente robusto, al igual que el chasis, la carcasa, el parachoques y las grandes ruedas. La boquilla para ranuras incluida en el equipo de serie puede guardarse siempre en el aspirador para tenerla a mano. Un potente filtro HEPA 14 está también disponible opcionalmente. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir la batería y el cargador rápido correspondiente por separado.