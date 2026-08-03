Aspirador a batería T 15/1 Bp
El robusto aspirador en seco a batería T 15/1 Bp Adv está fabricado de forma sostenible con un 45 % de material reciclado¹⁾ y ofrece una excelente potencia de aspiración, un diseño ergonómico y un filtro HEPA 14 de gran calidad.
El aspirador en seco a batería T 15/1 Bp de Kärcher es sinónimo de sostenibilidad, larga vida útil y una atractiva relación calidad-precio. También impresiona por su robustez, sus completos accesorios y su extraordinaria potencia de aspiración gracias a las potentes baterías Kärcher Battery Power+ (36 V). Con una fabricación a partir de un 45 % de material reciclado¹⁾, se hace un uso eficiente de los recursos y se reduce la demanda energética. El equipo T 15/1 Bp de gran potencia se caracteriza por un funcionamiento silencioso (57 dB[A]), por lo que también puede utilizarse en lugares sensibles al ruido en cualquier momento. El compacto aspirador es maniobrable y basculante, el depósito tiene una capacidad de 15 litros. Dispone de un asa de transporte con función de plegado y puede transportarse de forma ergonómica y pegada al cuerpo. También es increíblemente robusto, al igual que el chasis, la carcasa, el parachoques y las grandes ruedas. La boquilla para ranuras incluida en el equipo de serie puede guardarse siempre en el aspirador para tenerla a mano. Un potente filtro HEPA 14 está también disponible opcionalmente. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir la batería y el cargador rápido correspondiente por separado.
Características y ventajas
Sostenible y robusta: 45 % de contenido recicladoFabricación: menor uso de materias primas y energía. Menos emisiones de CO₂ gracias a la producción a partir de material reciclado.
Modo eco!efficiencySostenible al reducir el consumo de energía. Reduce el volumen y la contaminación acústica. Prolonga la autonomía de la batería.
Diseño compacto, ergonómico y que ocupa poco espacioSe puede llevar pegada al cuerpo para transportarla cómodamente. Codo ergonómico y asa de transporte. Ahorra espacio y es inteligente: almacenamiento rápido y fácil.
Nivel de ruido mínimo de solo 57 dB(A)
- Ideal para trabajos en zonas sensibles al ruido.
- Reducción de la contaminación acústica incluso de noche.
- Reduce riesgos como el estrés o las lesiones auditivas.
Peso reducido
- Transporte sin esfuerzo, incluso con una sola mano.
- Fácil de transportar por peldaños y escaleras.
Plena flexibilidad dentro de la plataforma de 36 voltios de Kärcher
- Compatible con todas las baterías Kärcher Battery Power+/Power de 36 V.
- Práctica visualización de la autonomía restante directamente en la batería.
- Potente batería que se cambia rápida y fácilmente.
Concepto de manejo sencillo
- 2 botones grandes: interruptor de conexión/desconexión y modo eco!efficiency.
- Manejo más rápido y sencillo con el pie o la mano.
- Práctica posición de estacionamiento para un almacenamiento ordenado.
Filtro HEPA 14 de alta eficacia opcional
- Para los más altos niveles de seguridad en lugares en los que se requiere la máxima higiene.
- Alto grado de filtración y de separación: 99,995 %.
Cesta de filtro principal permanente
- De larga vida útil, resistente y sostenible.
- Fabricada con fieltro reforzado.
- Lavable a mano a 30 °C y reutilizable.
Almacenaje de accesorios integrado
- La boquilla para ranuras puede guardarse cómodamente en el cabezal del equipo.
- Los accesorios se guardan en poco espacio y están siempre a mano.
- Transporte seguro y cómodo de equipos y accesorios.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Capacidad del depósito (l)
|15
|Material del depósito
|Plástico con un porcentaje de material reciclado
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|57
|Caudal de aire (l/s)
|40
|Potencia nominal (W)
|500
|Vacío (mbar/kPa)
|223 / 22
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 150 (7,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / máx. 66 (7,5 Ah) Modo Power: / máx. 31 (7,5 Ah) Modo eco!efficiency: / máx. 50 (6,0 Ah) Modo Power: / máx. 22 (6,0 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Intensidad de salida (A)
|6
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|7,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|8,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|430 x 255 x 405
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 505 mm
- Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
- Codo: Antiestático, con regulador de caudal de aire
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Fieltro
Equipamiento
- Modo eco!efficiency
- Asa de transporte ergonómica plegable
- Almacenaje de accesorios integrado
Videos
Campos de aplicación
- Ideal para el empleo en el sector hotelero, el sector gastronómico, el comercio minorista y en la limpieza de edificios
- Suelos duros
- Alfombras y moquetas