La hostelería y la restauración, así como el comercio minorista y la limpieza de edificios se benefician enormemente de la extraordinaria potencia de aspiración y del silencioso ruido de funcionamiento de solo 57 dB(A) de nuestro aspirador en seco a batería T 10/1 Bp. El aspirador está fabricado de forma sostenible con un 45 % de material reciclado¹⁾ y convence por su excelente calidad de limpieza, robustez y una relación calidad-precio de primera clase. Gracias a las potentes baterías Kärcher Battery Power+ con 36 voltios, el aspirador consigue excelentes resultados de limpieza. El equipo T 10/1 Bp es compacto, basculante y maniobrable, con una capacidad de 10 litros. El asa de transporte plegable permite transportarla de forma ergonómica y pegada al cuerpo. Gracias al compartimento para accesorios integrado, la boquilla para ranuras suministrada puede guardarse siempre al alcance de la mano en la T 10/1 Bp. Puede adquirirse opcionalmente un filtro HEPA 14 de gran eficacia. Al realizar el pedido, tenga en cuenta que para este modelo de equipo es necesario pedir la batería y el cargador rápido correspondiente por separado.