Aspirador vertical de cepillos a batería

El aspirador CV 30/2 Bp: un compañero fiable en cualquier situación.

Una máquina, muchas opciones: Con nuestro nuevo aspirador de cepillo vertical CV 30/2 Bp la limpieza es fácil y muy eficaz en cualquier situación. Gracias a su distancia especialmente reducida al suelo, este aspirador compacto es capaz de aspirar de forma fácil debajo de camas y otros muebles. La práctica boquilla para superficies permite limpiar mesas, armarios, marcos de puertas, techos y lámparas o en zonas estrechas.



Lo que realmente importa: diseño compacto y maniobrabilidad

Manejo sencillo, máxima movilidad y eliminación eficaz de la suciedad: El CV 30/2 Bp es el aspirador vertical con cepillo perfecto para uso profesional. Garantiza un excelente rendimiento de limpieza en todas las alfombras y superficies duras gracias a la detección automática de suelos. El aspirador vertical con cepillo que ahorra espacio es inalámbrico, maniobrable y muy fácil de manejar. La búsqueda de un enchufe y el molesto cable son ya cosa del pasado.



