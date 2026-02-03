Aspirador vertical de cepillos a batería
Sin cables, sin ataduras.
Los aspiradores de cepillos a batería de Kärcher sorprenden por su alto rendimiento de limpieza en superficies duras y moquetas. Además son flexibles y robustos. El cepillo cilíndrico limpia especialmente en profundidad y coloca las fibras para lograr un resultado de limpieza perfecto. El aspirador de cepillos a batería de Kärcher destaca, sobre todo, por la función de reconocimiento de suelos automática, la función de limpieza de cepillos, una pantalla LCD y una altura especialmente reducida para la limpieza por debajo de los muebles y en zonas muy amuebladas.
El aspirador CV 30/2 Bp: un compañero fiable en cualquier situación.
Una máquina, muchas opciones: Con nuestro nuevo aspirador de cepillo vertical CV 30/2 Bp la limpieza es fácil y muy eficaz en cualquier situación. Gracias a su distancia especialmente reducida al suelo, este aspirador compacto es capaz de aspirar de forma fácil debajo de camas y otros muebles. La práctica boquilla para superficies permite limpiar mesas, armarios, marcos de puertas, techos y lámparas o en zonas estrechas.
Lo que realmente importa: diseño compacto y maniobrabilidad
Manejo sencillo, máxima movilidad y eliminación eficaz de la suciedad: El CV 30/2 Bp es el aspirador vertical con cepillo perfecto para uso profesional. Garantiza un excelente rendimiento de limpieza en todas las alfombras y superficies duras gracias a la detección automática de suelos. El aspirador vertical con cepillo que ahorra espacio es inalámbrico, maniobrable y muy fácil de manejar. La búsqueda de un enchufe y el molesto cable son ya cosa del pasado.
OBTENGA EL RESULTADO DE LIMPIEZA PERFECTO MÁS RÁPIDO
Detección automática del suelo
El aspirador detecta automáticamente el suelo sobre el que se encuentra y adapta su nivel de rendimiento en consecuencia. De este modo, se consiguen excelentes resultados de limpieza tanto en superficies textiles como duras.
Función de autolimpieza del cepillo giratorio
La función de limpieza del cepillo de rodillo se activa mediante un interruptor de pedal. El pelo enrollado se separa y se aspira completamente. El aspirador realiza una limpieza rápida, eficaz e higiénica del cepillo de rodillo, sin tener que extraerlo manualmente. Esto ahorra tiempo en el proceso de limpieza.
Diseño compacto con poca altura sobre el suelo
El aspirador compacto y maniobrable con su diseño ultraplano es perfecto para una limpieza completa y en profundidad debajo de muebles planos como camas, muebles o cómodas.
Porque el interior cuenta:
Descubra las ventajas de nuestro nuevo aspirador vertical de cepillos a batería CV 30/2 Bp
Potente batería Kärcher Battery Power+ de 36 V
El potente rendimiento se une a la flexibilidad sin cable: La batería es compatible con todas las máquinas de las plataformas de baterías Battery Power+ y Battery Power de 36 V de Kärcher.
Diseño duradero y compacto
El diseño compacto y robusto de la máquina CV 30/2 Bp es extremadamente fiable y garantiza además un alto grado de rentabilidad gracias a su larga vida útil.
Siempre bien informado
La batería de 36 V crea transparencia en la aplicación. Detecta la máquina conectada y muestra automáticamente el tiempo de funcionamiento restante al aspirar.
Empuñadura multifuncional e innovadora con pantalla LED
Equipada con un interruptor ON/OFF ergonómico, pantalla LED con indicación práctica de la autonomía restante de la batería y modo eco!efficiency, que prolonga la autonomía y reduce los ruidos de funcionamiento al aspirar durante el funcionamiento.
Funcionamiento sencillo y ergonómico
El aspirador CV 30/2 Bp es fácil de manejar sin necesidad de instrucciones. Soporta la aplicación de forma proactiva, puede encenderse y apagarse cómodamente y presenta un diseño ergonómico. También dispone de detección automática del suelo, así como de una función de limpieza con cepillo de rodillo.
Filtro HEPA 14 de gran eficacia
El filtro HEPA 14 opcional aumenta la capacidad de filtrado y mejora el aire de soplado. Con un grado de separación del 99,995%, está certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019. Incluso los aerosoles, virus y gérmenes se filtran de forma fiable y casi completa del aire y no se vuelven a liberar al aire ambiente.
Usted elige: Resumen de prestaciones
Multifunctional handle
La aspiradora CV 30/2 Bp tiene una pantalla LED que muestra el tiempo de funcionamiento restante de la batería. El interruptor ON/OFF es cómodo de usar. También existe la opción de cambiar al práctico modo eco-eficiencia en cualquier momento. Esto prolonga la autonomía restante de la batería y reduce el ruido de funcionamiento.
Pantalla LED
Durante el funcionamiento, la pantalla LED muestra el tiempo de funcionamiento restante de la batería Battery Power+ en minutos, así como los códigos de servicio correspondientes.
Concepto de manejo intuitivo
Todas las funciones pueden controlarse de forma sencilla y ergonómica desde la empuñadura del aspirador CV 30/2 Bp. Sencilla, práctica y rápida en el proceso de limpieza.
Anillo de aire falso muy útil
En caso de fuerzas de deslizamiento elevadas, como en moquetas de fibra alta, la cubierta de aire falso puede abrirse girando el anillo amarillo y la fuerza de deslizamiento puede reducirse inmediatamente.
Boquilla de superficie
El aspirador CV 30/2 Bp Adv viene de serie con una boquilla de superficie adicional. La práctica tobera también está disponible para todas las demás variantes como accesorio opcional. Permite una limpieza profunda también en zonas de difícil acceso como armarios, esquinas y debajo de los muebles.
Batería de larga duración
Batería Battery Power+ de grandísima potencia. La batería de iones de litio de 36 V ofrece una capacidad de 6,0 Ah para una larga autonomía. Con innovadora tecnología en tiempo real mediante pantalla LCD. Libertad de movimiento sin cable y limpieza donde sea necesario.
Fiable: Visión general de la tecnología
Con su detección automática del suelo, la práctica función de limpieza con cepillo y su diseño ultraplano, la CV 30/2 Bp garantiza la máxima flexibilidad y movilidad. La tecnología de batería de 36 V permite obtener siempre excelentes resultados de limpieza, independientemente del lugar en el que se encuentre el usuario. En el uso diario, la inteligente aspiradora vertical con cepillo alimentada por batería ofrece la máxima movilidad y aplicaciones flexibles, especialmente en las áreas de limpieza de hoteles y edificios.
Movilidad
La CV 30/2 Bp ofrece un nuevo grado de independencia en la limpieza. Gracias a su potente batería, la limpieza sin cable y potente es posible en cualquier lugar. El aspirador vertical ultraplano con batería y cepillo, con una distancia al suelo especialmente reducida, consigue realizar sin problemas limpiezas en profundidad debajo de muebles bajos como camas, cómodas o cajoneras y armarios.
Filtro HEPA 14 opcional
La seguridad ante todo: El filtro HEPA 14 opcional aumenta la capacidad del filtro y mejora el aire de soplado. Tiene un grado de separación del 99,995 % y está certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019. Incluso los aerosoles, virus y gérmenes se absorben de forma fiable y casi completa.
modo eco!efficiency
El económico modo eco!efficiency permite tanto un menor nivel de ruido al limpiar durante el funcionamiento como una autonomía de la batería significativamente mayor.
HECHO POR PROFESIONALES PARA PROFESIONALES: ¿PARA QUIÉN ES ADECUADO EL ASPIRADOR VERTICAL DE CEPILLOS A BATERÍA CV 30/2 BP?
El CV 30/2 Bp de Kärcher es perfecto para el uso profesional allí donde haya que limpiar regularmente suelos duros o textiles. Independiente de enchufes y cables, permite un uso rápido y eficaz en cualquier lugar para usuarios industriales.
Empresas de limpieza
- Limpieza profesional de superficies textiles y duras en áreas típicas como recepción, oficinas, salas de reuniones y seminarios
- Limpieza flexible y sin cables también debajo de muebles especialmente bajos
Hostelería y restauración
- Aspirador profesional vertical a batería tipo cepillo para todo tipo de suelos, ya sean superficies duras o textiles
- Limpieza excelente gracias a su distancia al suelo especialmente reducida, también debajo de camas, cómodas y armarios
- Práctica boquilla de superficie para una limpieza en profundidad, también en armarios, techos, así como en otras aplicaciones en alto (por encima de la cabeza).
