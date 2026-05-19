Aspirador de cepillos a batería CV 30/2 Bp
Primer aspirador de cepillos a batería profesional para todas las superficies duras y de moqueta: el CV 30/2 Bp. Con reconocimiento de suelos automático, altura reducida para la limpieza por debajo de los muebles y función de limpieza de cepillos.
El CV 30/2 Bp, con un volumen de depósito de 3 litros, es el primer aspirador de cepillos a batería para la limpieza profesional de todas las superficies duras y de moqueta. Gracias a la detección de suelos automática se adapta perfectamente al revestimiento de suelo. El potente cepillo limpia en profundidad las fibras de los suelos textiles y las endereza visiblemente. Gracias a su altura particularmente reducida para la limpieza por debajo de los muebles, el aspirador de cepillos a batería compacto y manejable limpia sin esfuerzo por debajo de las camas y otro mobiliario. Por esta razón, es ideal para el personal de limpieza en el ámbito de la limpieza de edificios o la hostelería. Una ventaja adicional es la función de autolimpieza de cepillos cilíndricos rápida e higiénica. El pelo capturado por el cepillo cilíndrico se separa mediante el pedal y, a continuación, se aspiran los restos de forma automática. Diseñado para un uso fácil, el aspirador de cepillos inalámbrico CV 30/2 Bp dispone de un asa innovadora: interruptor de conexión/desconexión, modo eco!efficiency y pantalla LED con visualización del tiempo de autonomía restante de la batería. Tenga en cuenta que en esta versión, la potente batería Kärcher Battery Power+ y el cargador correspondiente deben adquirirse por separado. Opcionalmente, está disponible un filtro HEPA 14 de alta eficacia.
Características y ventajas
Reconocimiento de suelos automáticoAdaptación automática del rendimiento de limpieza a la superficie correspondiente. Excelentes resultados de limpieza en superficies textiles y duras.
Función de autolimpieza de cepillos cilíndricos mediante pedalEl pelo capturado por el cepillo se separa y se aspira. Limpieza rápida y efectiva del cepillo cilíndrico, sin tener que extraerlo. Limpieza higiénica sin contacto y particularmente higiénica del cepillo cilíndrico.
Asa innovadora y multifuncional con pantalla LEDCon interruptor de conexión/desconexión ergonómico. Con modo eco!efficiency: prolonga la autonomía de la batería y reduce el ruido de funcionamiento. Pantalla LED con práctica visualización del tiempo de autonomía restante de la batería.
Diseño compacto con una altura muy reducida para la limpieza por debajo de los muebles
- El aspirador de cepillos flexible se puede disponer en plano sobre el suelo.
- Permite aspirar sin esfuerzo por debajo de las camas y otro mobiliario.
Plataforma de baterías Kärcher Battery Power+ de 36 V
- Compatible con todas las baterías Kärcher Battery Power+ de 36 V y baterías Battery Power.
- Cambio rápido de la batería a otro equipo en función de las necesidades.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Vacío (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Caudal de aire (l/s)
|34
|Potencia nominal (W)
|420
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|64
|Capacidad del depósito (l)
|3
|Ancho de trabajo (cm)
|30
|Cantidad de baterías necesarias (Unidad(es))
|1
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (/min)
|Modo eco!efficiency: / máx. 50 (6,0 Ah) Modo Power: / máx. 32 (6,0 Ah) Modo eco!efficiency: / máx. 67 (7,5 Ah) Modo Power: / máx. 47 (7,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga rápida 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|6,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|260 x 310 x 1150
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Grado de resistencia del cepillo cilíndrico: semiblando
- Cantidad de cepillos cilíndricos: 1 Unidad(es)
- Color del cepillo cilíndrico: negro
- Tubo de aspiración, extraíble
- Manguera de aspiración extensible
Equipamiento
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
Videos
Campos de aplicación
- Se recomienda especialmente para trabajos de limpieza de edificios y hostelería
- Para limpiar a fondo todas las superficies de suelo, desde suelos duros a moquetas