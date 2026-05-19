El CV 30/2 Bp, con un volumen de depósito de 3 litros, es el primer aspirador de cepillos a batería para la limpieza profesional de todas las superficies duras y de moqueta. Gracias a la detección de suelos automática se adapta perfectamente al revestimiento de suelo. El potente cepillo limpia en profundidad las fibras de los suelos textiles y las endereza visiblemente. Gracias a su altura particularmente reducida para la limpieza por debajo de los muebles, el aspirador de cepillos a batería compacto y manejable limpia sin esfuerzo por debajo de las camas y otro mobiliario. Por esta razón, es ideal para el personal de limpieza en el ámbito de la limpieza de edificios o la hostelería. Una ventaja adicional es la función de autolimpieza de cepillos cilíndricos rápida e higiénica. El pelo capturado por el cepillo cilíndrico se separa mediante el pedal y, a continuación, se aspiran los restos de forma automática. Diseñado para un uso fácil, el aspirador de cepillos inalámbrico CV 30/2 Bp dispone de un asa innovadora: interruptor de conexión/desconexión, modo eco!efficiency y pantalla LED con visualización del tiempo de autonomía restante de la batería. Tenga en cuenta que en esta versión, la potente batería Kärcher Battery Power+ y el cargador correspondiente deben adquirirse por separado. Opcionalmente, está disponible un filtro HEPA 14 de alta eficacia.