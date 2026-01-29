Aspirador en seco y de ceniza AD 2
Con limpieza del filtro integrada, potencia de aspiración sostenida durante mucho tiempo y depósito de metal de 14 litros: la potente aspiradora en seco y de ceniza para eliminar las cenizas sin entrar en contacto con la suciedad.
Potente, duradera, fácil de manejar, versátil y segura: la aspiradora en seco y de ceniza AD 2, con turbina de 600 W, consigue que eliminar las cenizas sea un juego de niños. Su potencia de aspiración de larga duración se debe a un sistema integrado de limpieza del filtro que sopla el filtro incorporado con solo pulsar un botón y permite volver a aumentar la potencia de aspiración. Gracias al sistema de filtros de una pieza, con filtro plegado plano de gran resistencia y filtro de metal para suciedad gruesa, así como práctica asa en el depósito, se puede vaciar de forma rápida y cómoda, y sin tocar la suciedad. El depósito de metal, una manguera de aspiración flexible con recubrimiento metálico y un material ignífugo de gran calidad ofrecen la máxima seguridad a la hora de recoger cenizas. El tubo de mano biselado ofrece una comodidad perfecta y sorprende, sobre todo, en los rincones y las zonas de difícil acceso de la chimenea. Con él se aspiran todos los restos de ceniza. El diseño compacto de la aspiradora de cenizas permite guardarla en poco espacio y la manguera de aspiración se puede colocar apoyada.
Características y ventajas
Filter Cleaning Technology de Kärcher ReBoost – Limpieza del filtro con solo pulsar un botónPara una potencia de aspiración elevada y duradera. Permite la aspiración de grandes cantidades de suciedad.
Sistema de filtros de una pieza (ignífugo) con filtro plegado plano de gran resistencia y filtro metálico para suciedad grasaPara una limpieza y un vaciado cómodos del depósito, sin contacto con la suciedad. La extracción rápida del filtro en un solo paso proporciona la máxima comodidad.
Material ignífugo, depósito de metal y manguera de metal (revestido)Para aspirar cenizas con el más alto grado de seguridad, incluso en caso de un uso inadecuado.
Cañón de mano inclinado
- Para la limpieza total de todas las esquinas y zonas estrechas de la chimenea.
Manguera de aspiración de 1,2 m de metal revestido
- Para tareas que requieran mucha elasticidad y flexibilidad.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Apertura, cierre y vaciado del depósito fáciles y rápidos.
Depósito con una práctica empuñadura
- Para un vaciado cómodo del depósito.
Práctica posición de estacionamiento en el equipo
- La manguera de aspiración puede guardarse de forma muy accesible, ideal para dejarla colocada durante las interrupciones del trabajo.
Gran gancho para el cable
- Para guardar el cable de conexión de forma cómoda y segura.
Diseño compacto y ligero
- El aparato ocupa muy poco espacio de almacenaje.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|600
|Potencia de aspiración (W)
|140
|Vacío (mbar)
|máx. 210
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 40
|Tamaño del depósito (l)
|14
|Material del depósito
|Metal
|Cable de conexión (m)
|4
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Intensidad acústica (dB/A)
|82
|Color
|negro
|Peso sin accesorios (kg)
|4,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|345 x 330 x 440
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.2 m
- Material de la manguera de aspiración: Revestimiento de metal
- Filtro plegado plano: 1 Unidad(es), Poliéster, ignífugo
- Filtro para suciedad gruesa
- Filtro para suciedad gruesa; material: Metal
Equipamiento
- Función de limpieza de filtro
- Cómoda empuñadura en el depósito
- Posición de apoyo
- Gancho portacables
- Superficie de almacenamiento para piezas pequeñas
Videos
Campos de aplicación
- Ceniza
- Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor
- Barbacoa
Accesorios
RECAMBIOS AD 2
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
