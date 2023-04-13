Consejos de limpieza para un hogar a prueba de pelos y de olores.

Los beneficios de vivir con mascotas para quienes disfrutan de ellas son innegables. No obstante, hay un aspecto que nunca debemos dejar pasar: la higiene en el hogar.

Nuestras mascotas son adorables. Pero también son portadores de suciedad y bacterias. Simplemente es una consecuencia inevitable de su pelaje y modo de vida.

Por ello es necesario que tomemos algunas medidas de limpieza para preservar la higiene en nuestro hogar.