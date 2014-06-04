Kärcher Rain System ®

Kärcher Rain System™ El sistema de riego Kärcher Rain System® se integra a la perfección en setos, arbustos, parterres y bancales. El agua va a parar sin pérdidas allí donde hace falta, cuidando del medio ambiente y del bolsillo. El sistema de riego Kärcher Rain System® combina las ventajas de la microaspersión y del riego convencional. El sistema funciona con una presión de hasta 4 bares y cuenta con una manguera de PVC de 1/2" con aros de goteo y microaspersión. Se pueden instalar de forma adicional reguladores de presión y filtros para proteger al equipo contra la sobrepresión y las partículas de suciedad. El sistema de riego Kärcher Rain System® se puede adaptar individualmente a cualquier jardín.