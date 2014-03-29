Sistemas de riego automático
Sistemas de riego automático para el riego de jardines: autoservicio para sus plantas. Incluso si está de vacaciones o de viaje no tendrá que preocuparse por su jardín. Porque los sistemas de riego automático de Kärcher controlan el riego de jardines según lo previsto para un riego selectivo en función de las necesidades.
0 Productos
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.