Almacenaje de la manguera

Bien guardadas y, aun así, siempre a mano. Los elementos para el almacenaje de la manguera de Kärcher, como los enrolladores automáticos, los carros portamangueras, los portamangueras y los soportes de manguera, proporcionan un lugar seguro e impecable para almacenar las mangueras. Con ellos, los tropiezos y los molestos tirones y desgarros son cosa del pasado.