Cortacésped a batería
Sin cable ni gasolina, pero maniobrables y potentes: los cortacéspedes de 18 voltios con batería intercambiable de Kärcher permiten un corte perfecto con la máxima movilidad. Incluidos en todos los kits: batería de 5,0 Ah y cargador rápido.
Características de los cortacéspedes a batería
Motor sin escobillas
El motor sin escobillas es especialmente potente y garantiza una mayor vida útil del equipo. Incluso después de un uso frecuente, la eficiencia no disminuye, ya que el motor prácticamente no se desgasta y no requiere mantenimiento.
iPower
Corte eficiente y autonomía de la batería optimizada. Gracias al control inteligente del motor, el número de revoluciones se ajusta automáticamente a las condiciones de la hierba al segar.
Kit de mantillo
Dos en uno: el kit de mantillo incluido permite esparcir la hierba cortada sobre el césped y distribuirla para que sirva como abono natural en un solo paso de trabajo. El césped también se mantiene de forma óptima durante el corte.
Peines para césped
El cortacésped a batería está equipado con peines adicionales para cortar el césped hasta el borde. Estos peines capturan la hierba que crece cerca de los bordes de los bancales o terrazas. Esto garantiza un corte de césped limpio sin ningún esfuerzo adicional.
Básicamente, el cortacésped ofrece al usuario las siguientes funciones:
Trabajo sin cables
Máxima libertad de movimiento y flexibilidad: el cable de prolongación no es necesario gracias a la batería intercambiable.
Gracias al posicionamiento optimizado de las baterías en el cortacésped y a la «Real Time Technology», el tiempo de funcionamiento restante puede leerse mientras se corta el césped (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).
Concepto de manejo ergonómico
La altura del mango guía es regulable, por lo que puede adaptarse a la estatura del usuario.
Empuñadura completa de espuma para un agarre cómodo y seguro (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).
Estribo de encendido continuo: posición cómoda de la mano según las necesidades del usuario (lateral o desde arriba) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).
18 V + 18 V = 36 V Power
Dos baterías de 18 voltios conectadas en serie proporcionan una gran potencia de motor de 36 voltios (LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).
Cómodo ajuste de la altura de corte
En condiciones ideales, un césped puede crecer hasta 6 centímetros a la semana. Sin embargo, las briznas de hierba crecen a velocidades diferentes, lo que da lugar a longitudes de brizna desiguales.
Según el modelo, la altura de corte de los cortacéspedes a batería puede ajustarse en 4, 5 o 6 etapas con una sola asa.
Llenado óptimo del depósito colector de hierba
Gracias al sistema de flujo optimizado, la bolsa de hierba se llena hasta un 95 %. Esto significa que puede cortar durante más tiempo, ya que la bolsa colectora necesita vaciarse con menos frecuencia.
La tapa del depósito colector de hierba se cierra cuando está completamente lleno y debe vaciarse (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).
Fácil transporte
Se puede plegar para ahorrar espacio.
El asa de transporte integrada facilita el transporte del equipo.
Aspectos destacados
Kärcher Battery Power de 18 V
LMO 2-18
Con motor sin escobillas: el ligero y manejable cortacésped a batería LMO 2-18, con una anchura de corte de 32 cm, es especialmente práctico para superficies de césped pequeñas de hasta 250 m².
Tensión de la batería : 18 V
Anchura de corte: 32 cm
Altura de corte: 25-60 mm
Capacidad del depósito colector de hierba: 30 l
Rendimiento por cada carga de la batería*: 250 m²
* Rendimiento máximo con la batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V / 5,0 Ah.
LMO 3-18
Cortacésped a batería de 18 V, ligero y manejable, con un potente motor sin escobillas y una anchura de corte de 34 cm. El LMO 3-18 Battery Set con batería Battery Power de 18 V / 5,0 Ah de Kärcher es idóneo para superficies de césped de hasta 350 m².
Tensión de la batería: 18 V
Tensión del motor: 18 V
Anchura de corte: 34 cm
Altura de corte: 25–60 mm
Capacidad del depósito colector de hierba: 35 l
Rendimiento con cada carga de la batería*: 350 m²
* Potencia máxima con batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah.
LMO 4-18 Dual
Potente y de gran movilidad: propulsado por 2 baterías de 18 V y un motor sin escobillas de 36 V, el LMO 4-18 Dual es la solución ideal para superficies de césped de hasta 450 m².
Tensión de la batería: 2 × 18 V
Tensión del motor: 36 V
Anchura de corte: 37 cm
Altura de corte: 25–65 mm
Capacidad del depósito colector de hierba: 40 l
Rendimiento con cada carga de la batería*: 450 m²
* Potencia máxima con batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah.
LMO 5-18 Dual
Con el doble de potencia: el potente motor de 36 V funciona con dos baterías de 18 V; ideal para cortar césped en grandes superficies de hasta 550 m².
Tensión de la batería: 2 × 18 V
Tensión del motor: 36 V
Anchura de corte: 41 cm
Altura de corte: 25–70 mm
Capacidad del depósito colector de hierba: 45 l
Rendimiento con cada carga de la batería*: 550 m²
* Potencia máxima con batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah.
Plataforma de baterías Kärcher Battery Power
Más información sobre los equipos de la plataforma Kärcher Battery Power de 18 V.
Todo un mundo de potencia de batería. La batería Kärcher Battery Power de 18 V sirve para todos los equipos de 18 V de Kärcher, tanto para los productos Home & Garden como para la línea Professional de Kärcher.