Cortacésped a batería

Trabajo sin cables

Máxima libertad de movimiento y flexibilidad: el cable de prolongación no es necesario gracias a la batería intercambiable.

Gracias al posicionamiento optimizado de las baterías en el cortacésped y a la «Real Time Technology», el tiempo de funcionamiento restante puede leerse mientras se corta el césped (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).