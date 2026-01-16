Cortacésped a batería

Sin cable ni gasolina, pero maniobrables y potentes: los cortacéspedes de 18 voltios con batería intercambiable de Kärcher permiten un corte perfecto con la máxima movilidad. Incluidos en todos los kits: batería de 5,0 Ah y cargador rápido.

0 Productos
Cortacésped a batería Kärcher

Características de los cortacéspedes a batería

Motor sin escobillas

El motor sin escobillas es especialmente potente y garantiza una mayor vida útil del equipo. Incluso después de un uso frecuente, la eficiencia no disminuye, ya que el motor prácticamente no se desgasta y no requiere mantenimiento.

Motor sin escobillas, cortacésped a batería de Kärcher

iPower

Corte eficiente y autonomía de la batería optimizada. Gracias al control inteligente del motor, el número de revoluciones se ajusta automáticamente a las condiciones de la hierba al segar.

Corte eficiente, cortacésped a batería

Kit de mantillo

Dos en uno: el kit de mantillo incluido permite esparcir la hierba cortada sobre el césped y distribuirla para que sirva como abono natural en un solo paso de trabajo. El césped también se mantiene de forma óptima durante el corte.

Kit de mantillo, cortacésped a batería de Kärcher

Peines para césped

El cortacésped a batería está equipado con peines adicionales para cortar el césped hasta el borde. Estos peines capturan la hierba que crece cerca de los bordes de los bancales o terrazas. Esto garantiza un corte de césped limpio sin ningún esfuerzo adicional.

Corte hasta el borde con los peines para césped adicionales

Básicamente, el cortacésped ofrece al usuario las siguientes funciones:

Libertad de movimiento gracias a la batería intercambiable del cortacésped inalámbrico Kärcher

Trabajo sin cables

Máxima libertad de movimiento y flexibilidad: el cable de prolongación no es necesario gracias a la batería intercambiable.

Gracias al posicionamiento optimizado de las baterías en el cortacésped y a la «Real Time Technology», el tiempo de funcionamiento restante puede leerse mientras se corta el césped (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).

Manillar cortacésped inalámbrico Kärcher regulable en altura

Concepto de manejo ergonómico

La altura del mango guía es regulable, por lo que puede adaptarse a la estatura del usuario.

Empuñadura completa de espuma para un agarre cómodo y seguro (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).

Estribo de encendido continuo: posición cómoda de la mano según las necesidades del usuario (lateral o desde arriba) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).

Dos baterías de 18 V, cortacésped a batería de Kärcher

18 V + 18 V = 36 V Power

Dos baterías de 18 voltios conectadas en serie proporcionan una gran potencia de motor de 36 voltios (LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).

Ajuste de la altura de corte cortacésped a batería

Cómodo ajuste de la altura de corte

En condiciones ideales, un césped puede crecer hasta 6 centímetros a la semana. Sin embargo, las briznas de hierba crecen a velocidades diferentes, lo que da lugar a longitudes de brizna desiguales.

Según el modelo, la altura de corte de los cortacéspedes a batería puede ajustarse en 4, 5 o 6 etapas con una sola asa.

Depósito colector de hierba, cortacésped a batería

Llenado óptimo del depósito colector de hierba

Gracias al sistema de flujo optimizado, la bolsa de hierba se llena hasta un 95 %. Esto significa que puede cortar durante más tiempo, ya que la bolsa colectora necesita vaciarse con menos frecuencia.

La tapa del depósito colector de hierba se cierra cuando está completamente lleno y debe vaciarse (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual y LMO 5-18 Dual).

Transporte sin esfuerzo cortacésped a batería

Fácil transporte

Se puede plegar para ahorrar espacio.

El asa de transporte integrada facilita el transporte del equipo.

Aspectos destacados

Propulsado por dos baterías de 18 voltios y un motor sin escobillas de 36 voltios, el LMO 5-18 Dual también es ideal para grandes superficies de césped de hasta 550 metros cuadrados. Ligero y maniobrable, el cortacésped puede guiarse sin esfuerzo por terrenos irregulares y sorteando obstáculos. La anchura de trabajo es de 41 centímetros, y un ajuste central de la altura de corte permite ajustar la altura de corte en 6 etapas de 25 a 70 milímetros. Gracias al control inteligente del motor, la función iPower garantiza que el número de revoluciones se ajuste automáticamente a las condiciones de la hierba al segar.

icon_arrow

Kärcher Battery Power de 18 V

LMO 2-18

Con motor sin escobillas: el ligero y manejable cortacésped a batería LMO 2-18, con una anchura de corte de 32 cm, es especialmente práctico para superficies de césped pequeñas de hasta 250 m².

Tensión de la batería : 18 V
Anchura de corte: 32 cm
Altura de corte: 25-60 mm
Capacidad del depósito colector de hierba: 30 l
Rendimiento por cada carga de la batería*: 250 m²

* Rendimiento máximo con la batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V / 5,0 Ah.

LMO 3-18

Cortacésped a batería de 18 V, ligero y manejable, con un potente motor sin escobillas y una anchura de corte de 34 cm. El LMO 3-18 Battery Set con batería Battery Power de 18 V / 5,0 Ah de Kärcher es idóneo para superficies de césped de hasta 350 m².

Tensión de la batería: 18 V
Tensión del motor: 18 V
Anchura de corte: 34 cm
Altura de corte: 25–60 mm
Capacidad del depósito colector de hierba: 35 l
Rendimiento con cada carga de la batería*: 350 m²

* Potencia máxima con batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah.

LMO 4-18 Dual

Potente y de gran movilidad: propulsado por 2 baterías de 18 V y un motor sin escobillas de 36 V, el LMO 4-18 Dual es la solución ideal para superficies de césped de hasta 450 m².

Tensión de la batería: 2 × 18 V
Tensión del motor: 36 V
Anchura de corte: 37 cm
Altura de corte: 25–65 mm
Capacidad del depósito colector de hierba: 40 l
Rendimiento con cada carga de la batería*: 450 m²

* Potencia máxima con batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah.

LMO 5-18 Dual

Con el doble de potencia: el potente motor de 36 V funciona con dos baterías de 18 V; ideal para cortar césped en grandes superficies de hasta 550 m².

Tensión de la batería: 2 × 18 V
Tensión del motor: 36 V
Anchura de corte: 41 cm
Altura de corte: 25–70 mm
Capacidad del depósito colector de hierba: 45 l
Rendimiento con cada carga de la batería*: 550 m²

* Potencia máxima con batería intercambiable Kärcher Battery Power de 18 V/5,0 Ah.

Plataforma de baterías Kärcher Battery Power

Equipos de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power de 18 V

Más información sobre los equipos de la plataforma Kärcher Battery Power de 18 V.

Todo un mundo de potencia de batería. La batería Kärcher Battery Power de 18 V sirve para todos los equipos de 18 V de Kärcher, tanto para los productos Home & Garden como para la línea Professional de Kärcher.

Ir a los productos