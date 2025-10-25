Tijera de poda para arbustos y hierbas con funcionamiento por baterías
La tijera de poda para arbustos y hierbas GSH con funcionamiento por baterías de Kärcher es ideal para los trabajos delicados y precisos en su jardín. Gracias al sistema probado 2 en 1, los arbustos, setos y matorrales, al igual que las pequeñas superficies de césped, se pueden recortar rápida y fácilmente. Como resultado, se obtienen unos bordes perfectos que le confieren al jardín un aspecto impecable.
