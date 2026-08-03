Detergente para superficies SurfacePro CA 30 C eco!perform, 1l
Concentrado para la limpieza de superficies de uso universal, de secado rápido y sin marcas para suelos e interior, también para superficies brillantes. Con certificación Ecolabel de la UE.
Versátil y altamente concentrado: el detergente para superficies SurfacePro CA 30 C eco!perform ofrece un amplio espectro de eficacia contra una gran variedad de tipos de suciedad, así como diferentes opciones de uso. Para la limpieza de mantenimiento de superficies duras, flexibles, resistentes al agua y al alcohol, es adecuado para el fregado en húmedo con el método de pulverización/espuma, por un lado, y para el fregado convencional con el método del cubo, por otro. Este detergente elimina de forma segura y fiable restos de comida, manchas de grasa, café, betún, pisadas e incluso sedimentos de humo de tabaco, dejando tras de sí una agradable fragancia cítrica. El alto concentrado sin etiquetas también puede dosificarse para el ahorro, se seca rápidamente y no deja marcas ni siquiera en superficies brillantes. SurfacePro CA 30 C eco!perform también está certificado conforme a la etiqueta ecológica de la UE y ha sido galardonado con la etiqueta ecológica de Austria.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|12
|pH
|11
|Peso (kg)
|1
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|366 x 232 x 298
Propiedades
- Concentrado universal para la limpieza de superficies
- Elimina eficazmente restos de comida, manchas de grasa, sedimentos de nicotina, café, betún, pisadas, etc.
- Excelente efecto limpiador en todas las superficies duras y flexibles resistentes al agua y al alcohol
- Sin marcas incluso en superficies muy brillantes
- También adecuado para la limpieza de suelos
- Agradable y fresco aroma a cítricos
- Lleva la etiqueta ecológica europea (EU Ecolabel)
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos y superficies