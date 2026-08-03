Versátil y altamente concentrado: el detergente para superficies SurfacePro CA 30 C eco!perform ofrece un amplio espectro de eficacia contra una gran variedad de tipos de suciedad, así como diferentes opciones de uso. Para la limpieza de mantenimiento de superficies duras, flexibles, resistentes al agua y al alcohol, es adecuado para el fregado en húmedo con el método de pulverización/espuma, por un lado, y para el fregado convencional con el método del cubo, por otro. Este detergente elimina de forma segura y fiable restos de comida, manchas de grasa, café, betún, pisadas e incluso sedimentos de humo de tabaco, dejando tras de sí una agradable fragancia cítrica. El alto concentrado sin etiquetas también puede dosificarse para el ahorro, se seca rápidamente y no deja marcas ni siquiera en superficies brillantes. SurfacePro CA 30 C eco!perform también está certificado conforme a la etiqueta ecológica de la UE y ha sido galardonado con la etiqueta ecológica de Austria.