Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм
С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.
Насадка для очистки труб с внутренней резьбой, диаметром 30 мм. Сопло имеет разные направления форсунок для экологически чистой промывки заблокированных стоков и труб.Три струи насадки направлены назад под углом 30 °, чтобы сопло и шланг могли свободно перемещаться по трубе. Насадка для очистки труб с R 1/8 "соединением для подключения к трубе шланга .
Особенности и преимущества
Три направленные назад струи обеспечивают продвижение по трубе
- Сопло со шлангом для промывки труб самопроизвольно перемещается вперед по трубе.
Соединение 1/8"
- Совместимость со шлангами для промывки труб.
Наружный диаметр 30 мм
- Пригодность для промывки труб внутренним диаметром от 40 мм.
Спецификации
Технические характеристики
|Диаметр (мм)
|30
|Размер сопла ( )
|50
|Резьба
|R 1/8"
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,105