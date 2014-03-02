RM 39 ASF, 20l

Desengrasante para eliminar la suciedad de aceites, grasas etc… con propiedades anticorrosivas

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 10,5
Peso (kg) 22
Peso con embalaje incluido. (kg) 23,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 237 x 430
Propiedades
  • Eficaz desengrasante para la lavadora de piezas y la limpiadora de alta presión
  • Elimina la suciedad de aceite, grasa y hollín
  • Protege a corto plazo las piezas de metal para el almacenamiento intermedio contra la corrosión
  • Cuidadoso con los materiales
  • Genera poca espuma
  • Valor de pH en concentrado aproximadamente 10
  • Líquido amarillo con fragancia propia
  • Sin NTA
  • Sin nitrito ni hidrocarburos halogenados
RM 39 ASF, 20l
RM 39 ASF, 20l
RM 39 ASF, 20l
RM 39 ASF, 20l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • Indicación de advertencia Atención
  • H319 Provoca irritación ocular grave
  • P280i Llevar protección ocular/protección facial.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
Campos de aplicación
  • Lavado de piezas
  • Desengrasado de superficies
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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