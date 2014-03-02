Detergente para pulverización, grueso, 25kg

Con una granulación de 0,25–1,4 mm, elimina eficazmente suciedad en acero, granito, hormigón con celdillas y hormigón lavado. Muy adecuado para la eliminación de capas de óxido y pintura.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (kg) 25
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Peso con embalaje incluido. (kg) 25,2
Propiedades
  • Para aplicar con los sistemas de pulverización o con pistolas pulverizadoras de Kärcher
  • Detergente para pulverización de escoria granulada de cámara de fusión (a base de silicato de aluminio)
  • Granulación de 0,25-1,4 mm
  • Dureza según Mohs: 6-7
  • Para eliminar la suciedad gruesa de fondos como: acero, granito, gres, pórfiro, hormigón y hormigón lavable y poroso
Detergente para pulverización, grueso, 25kg
Detergente para pulverización, grueso, 25kg
Campos de aplicación
  • Eliminación de herrumbre
  • Limpieza de hormigón y materiales de cascos
  • Limpieza de fachadas
  • Eliminación de herrumbre y de grafitis
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados