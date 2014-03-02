Detergente para pulverización, grueso, 25kg
Con una granulación de 0,25–1,4 mm, elimina eficazmente suciedad en acero, granito, hormigón con celdillas y hormigón lavado. Muy adecuado para la eliminación de capas de óxido y pintura.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (kg)
|25
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|25,2
Propiedades
- Para aplicar con los sistemas de pulverización o con pistolas pulverizadoras de Kärcher
- Detergente para pulverización de escoria granulada de cámara de fusión (a base de silicato de aluminio)
- Granulación de 0,25-1,4 mm
- Dureza según Mohs: 6-7
- Para eliminar la suciedad gruesa de fondos como: acero, granito, gres, pórfiro, hormigón y hormigón lavable y poroso
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Eliminación de herrumbre
- Limpieza de hormigón y materiales de cascos
- Limpieza de fachadas
- Eliminación de herrumbre y de grafitis