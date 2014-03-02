RM 57 ASF, 20l
Ideal para eliminar grasas y aceites ligeros. Gracias a la capacidad de adherencia de la espuma, potencia su acción limpiadora, respetando la superficie.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|6,7
|Peso (kg)
|20,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|21,6
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|260 x 237 x 430
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Sala de biberones
- Limpieza de superficies
- Cocina industrial
- Limpieza de establos