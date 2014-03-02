RM 57 ASF, 20l

Ideal para eliminar grasas y aceites ligeros. Gracias a la capacidad de adherencia de la espuma, potencia su acción limpiadora, respetando la superficie.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 6,7
Peso (kg) 20,4
Peso con embalaje incluido. (kg) 21,6
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 237 x 430
Campos de aplicación
  • Sala de biberones
  • Limpieza de superficies
  • Cocina industrial
  • Limpieza de establos
