RM 59 ASF, 20l
Elimina sin problemas depósitos incrustados y sedimentos, como cal, óxido, grasa, albúmina, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche de baldosas, azulejos y contenedores.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|2
|Peso (kg)
|21,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|22
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|260 x 237 x 430
Propiedades
- Detergente espumoso para alta presión
- Elimina la suciedad incrustada de cal, corrosión, grasa, albúmina, cerveza y galactita
- Cuidadoso con los materiales
- Proporciona una capa de espuma duradera
- Muy buenas propiedades de lavado
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H315 Provoca irritación cutánea
- H318 Provoca lesiones oculares graves
- P264 Límpielo a fondo tras el uso.
- P280a Llevar guantes de protección / gafas de protección / máscara de protección.
- P302 + P352a EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Sala de biberones
- Paredes y baldosas
- Limpieza de superficies
- Camión cisterna para alimentos