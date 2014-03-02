RM 59 ASF, 20l

Elimina sin problemas depósitos incrustados y sedimentos, como cal, óxido, grasa, albúmina, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche de baldosas, azulejos y contenedores.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 20
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 2
Peso (kg) 21,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 22
Dimensiones (l × a × h). (mm) 260 x 237 x 430
Propiedades
  • Detergente espumoso para alta presión
  • Elimina la suciedad incrustada de cal, corrosión, grasa, albúmina, cerveza y galactita
  • Cuidadoso con los materiales
  • Proporciona una capa de espuma duradera
  • Muy buenas propiedades de lavado
  • Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
  • El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite (precipitación fácil = asf)
  • Sin NTA
RM 59 ASF, 20l
RM 59 ASF, 20l
RM 59 ASF, 20l
RM 59 ASF, 20l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H290 Puede ser corrosiva para los metales
  • H315 Provoca irritación cutánea
  • H318 Provoca lesiones oculares graves
  • P264 Límpielo a fondo tras el uso.
  • P280a Llevar guantes de protección / gafas de protección / máscara de protección.
  • P302 + P352a EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
  • P332 + P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Campos de aplicación
  • Sala de biberones
  • Paredes y baldosas
  • Limpieza de superficies
  • Camión cisterna para alimentos
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

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Call center: (55) 2629 4900
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