Dysze zamienne do T-Racer
Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.
Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości dysza zamienna
- Szybka i prosta wymiana dyszy
- Wysoka jakość, długi okres eksploatacji.
Wysokie ciśnienie — płaski strumień
- Równomierne czyszczenie i wzruszanie uporczywego brudu.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|17 x 17 x 18