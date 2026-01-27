T-Racer T 450 to przystawka do szybkiego i efektywnego czyszczenia powierzchni płaskich. Dwie płaskie dysze zamontowane na obracającym się śmigle zwiększają wydajność czyszczenia nawet 10-krotnie, a obudowa skutecznie chroni przed rozpryskami wody. Dodatkowa dysza power umożliwia łatwe doczyszczanie narożników. Wygodny uchwyt umożliwia mycie powierzchni pionowych takich jak brama garażowa, mur czy ogrodzenie. Kratka ochronna zabezpiecza dysze przed uszkodzeniem podczas czyszczenia powierzchni pokrytych żwirem. Płynna regulacja strumienia wody pozwala dostosować jej ciśnienie do rodzaju czyszczonej powierzchni. T-Racer T 450 pasuje do urządzeń wysokociśnieniowych K4 – K7.