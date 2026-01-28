Myjka wysokociśnieniowa K 4 Universal Edition firmy Kärcher jest idealna do regularnych zadań związanych z czyszczeniem umiarkowanych i ciężkich zabrudzeń, na przykład na pojazdach i średniej wielkości powierzchniach wokół domu. Wyposażenie obejmuje pistolet wysokociśnieniowy, lancę Vario Power, dyszę rotacyjną do usuwania uporczywych zabrudzeń, 6 m wąż wysokociśnieniowy oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed drobnymi cząstkami brudu.