Myjka ciśnieniowa K 4 Universal Edition

Myjka ciśnieniowa Kärcher K 4 Universal Edition – idealna do umiarkowanych zabrudzeń wokół domu.

Myjka wysokociśnieniowa K 4 Universal Edition firmy Kärcher jest idealna do regularnych zadań związanych z czyszczeniem umiarkowanych i ciężkich zabrudzeń, na przykład na pojazdach i średniej wielkości powierzchniach wokół domu. Wyposażenie obejmuje pistolet wysokociśnieniowy, lancę Vario Power, dyszę rotacyjną do usuwania uporczywych zabrudzeń, 6 m wąż wysokociśnieniowy oraz niezawodny filtr wody chroniący pompę przed drobnymi cząstkami brudu.

Cechy i zalety
Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu
Wąż, lance i pistolet wysokociśnieniowy mogą być przechowywane na urządzeniu.
Zbiornik na detergent
Proste korzystanie ze środków czyszczących.
Easy Connect
Easy Connect: wąż wysokociśnieniowy jest łatwy w użytkowaniu, można go szybko podłączyć i odłączyć od urządzenia oraz pistoletu spustowego. Pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.
Duże koła
  • Poręczne urządzenie, które można łatwo transportować
Specyfikacja

Dane techniczne

Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Ciśnienie (bar) 20 - maks. 130
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 420
Wydajność powierzchniowa (m²/h) 30
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Moc przyłącza (kW) 1,8
Kabel zasilający (m) 5
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 6,6
Waga z opakowaniem (kg) 8,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 297 x 310 x 865

Zakres dostawy

  • Pistolet wysokociśnieniowy: Pistolet spryskujący best
  • Lanca Vario Power
  • Dysza rotacyjna
  • Wąż wysokociśnieniowy: 6 m
  • Złączka 3/4"

Wyposażenie

  • System szybkozłącza Quick Connect
  • Podawanie środka czyszczącego przez: Zbiornik
  • Demontowalny zbiornik na środek czyszczący
  • Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe
  • Zintegrowany filtr wody
