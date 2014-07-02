Zamiatarka KM 70/20 C
Poszukiwany produkt nie znajduje się w naszym aktualnym asortymencie. Akcesoria, środki czyszczące i instrukcję są nadal dostępne.Przejdź do aktualnego asortymentu.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.
NAGRODY
Best of Heimwerker Praxis 2014
Zamiatarka KM 70/20 C została określona najciekawszym produktem w sektorze narzędzi przemysłowych przez magazyn "HEIMWERKER PRAXIS 1/2014".
Best Tool 2014
Zamiatarka KM 70/20 C otrzymała wyróżnienie "BEST TOOL 2014" magazynu "Heimwerker Praxis".