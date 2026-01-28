Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa KHB 6 Battery (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Lekkie, ręczne, zasilane bateryjnie urządzenie średniociśnieniowe do szybkiego czyszczenia bez potrzeby podłączania do sieci elektrycznej. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.

Brak dostępu do zasilania? To nie problem! KHB 6 Battery to lekkie, ręczne, bateryjne urządzenie średniociśnieniowe Kärcher oparte na 18 V platformie bateryjnej Kärcher. Czyści praktycznie wszystkie powierzchnie wokół domu bez potrzeby podłączania do sieci elektrycznej. Wystarczy podłączyć wąż z wodą i jest gotowe do pracy. Dzięki delikatnej lancy jednostrumieniowej uporczywe zabrudzenia mogą być szybko usunięte z mebli ogrodowych, zabawek i innych obiektów. Uporczywe zabrudzenia usunie lanca z dyszą rotacyjną. Mocna, wymienna bateria litowo-jonowa o długiej żywotności (18 V / 2,5 Ah) oraz ładowarka w tej wersji urządzenia wymagają dokupienia. Bateria może być wykorzystywana we wszystkich akumulatorowych urządzeniach Kärcher opartych na 18-woltowej platformie bateryjnej Kärcher. Dzięki innowacyjnej technologii czasu rzeczywistego, wyświetlacz LCD akumulatora pokazuje jego pozostałą pojemność w czasie pracy, ładowania i przechowywania. Szeroka gama akcesoriów zwiększa wszechstronność KHB 6 Battery. Jako wyposażenie dodatkowe dostępne są lanca pianowa, szczotka myjąca czy wąż ssący do wykorzystania wody z alternatywnych źródeł.

Cechy i zalety
Wymienna bateria 18 V
Wymienna bateria 18 V
Technologia pokazująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym. Kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami korzystającymi z 18 V platformy bateryjnej Kärcher.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
Wydajny i optymalny średni poziom ciśnienia podawanej wody.
Maksymalne ciśnienie podawanej wody (24 bary) przekłada się na dokładne i skuteczne czyszczenie. Łatwe w wymianie dysze Quick Connect. Zestaw zawiera dyszę płaskostrumieniową do delikatnego czyszczenia i dyszę rotacyjną do bardziej uporczywego brudu.
Lekki i innowacyjny design urządzenia
Lekki i innowacyjny design urządzenia
Optymalna swoboda ruchu i elastyczność podczas czyszczenia. Ręczna, akumulatorowa myjka średniociśnieniowa do zaawansowanego czyszczenia. Możliwe zastosowanie węża ssącego, który jest dostępny oddzielnie, niezależnie od tego, czy dostępne jest przyłącze wody.
Akcesoria do szerokiego zakresu zastosowań
  • Do czyszczenia schodów i innych powierzchni – szczotka PS 20.
  • Lanca MJ 24 wytwarzająca strumień o 5 różnych kształtach.
  • Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc: lanca spryskująca z przegubem 360° – VJ 24.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 18 V
Ciśnienie (bar) maks. 24
Zakres ciśnienia Średnie ciśnienie
Wydajność tłoczenia (l/h) maks. 200
Napięcie (V) 18
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 12 (2,5 Ah) / maks. 24 (5,0 Ah)
Kolor czarny
Waga bez akcesoriów (kg) 1,3
Waga z opakowaniem (kg) 2,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 302 x 89 x 252

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Złączka 3/4"
  • Dysza rotacyjna DB 24

Wyposażenie

  • Zasysanie wody
  • Lanca spryskująca: długi
  • Dysza płaska
  • Zintegrowany filtr wody
  • Filtr
Wideo

Zastosowania
  • Kwietniki
  • Zabawki
  • Kosze na śmieci
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Rowery
  • Ogrodzenia
  • Zabawki ogrodowe
Akcesoria
Środki czyszczące