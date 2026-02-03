Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa OC Handheld Compact

Myjka ciśnieniowa OC Handheld Compact ze średnim ciśnieniem podawanej wody, zasilana akumulatorem litowo-jonowym, ze składanym uchwytem i wężem ssawnym. Zapewnia wszechstronne, mobilne czyszczenie niezależnie od dostępu do prądu i wody.

OC Handheld Compact to kompaktowa, ręczna myjka ciśnieniowa do elastycznego, mobilnego użytku. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu i 5-metrowemu wężowi ssawnemu do pobierania wody ze źródeł zewnętrznych możesz czyścić niezależnie od dostępu do prądu czy wody. Jest idealna w podróży i do użytku domowego. Lekka, innowacyjna konstrukcja z wysuwanym uchwytem ułatwia oszczędność miejsca i transport. Dwustopniowa regulacja ciśnienia (ok. 6 do 15 barów) pozwala na czyszczenie delikatnych powierzchni lub wydłużenie czasu pracy akumulatora nawet do 30 minut. Wskaźnik LED informuje o trybie pracy i stanie baterii. Dzięki dyszy 4 w 1 Multi Jet możesz szybko przełączać się między czterema rodzajami strumienia, a technologia dysz Kärcher zapewnia delikatne i skuteczne czyszczenie. Dozownik pozwala na aplikację detergentu. Urządzenie jest idealne do szybkiego, prostego użycia, bez czasochłonnego przygotowania — sprawdzi się na kempingu, po wycieczkach rowerowych czy pieszych, a także w ogrodzie. Akumulator można ładować przez USB-C. Urządzenie nie jest kompatybilne ze standardowymi złączami węży ogrodowych.

Cechy i zalety
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa OC Handheld Compact: Mobilne czyszczenie
Mobilne czyszczenie
Z dołączonym wężem ssącym i wbudowanym akumulatorem możesz łatwo czyścić w drodze — niezależnie od dostępu do wody i prądu (nie jest kompatybilny ze złączem węża ogrodowego). Elastyczne zastosowanie do wielu zadań, np. do czyszczenia rowerów, sprzętu ogrodowego i kempingowego, psów czy punktowego czyszczenia samochodu. Gniazdo ładowania USB typu C na urządzeniu umożliwia elastyczne ładowanie nawet w podróży, np. w samochodzie lub za pomocą powerbanku.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa OC Handheld Compact: Regulacja ciśnienia ze wskaźnikiem LED
Regulacja ciśnienia ze wskaźnikiem LED
W zależności od zadania czyszczenia, można przełączać się między trybem Max (15 barów), a eco!Mode¹⁾ (ok. 6 barów). Idealna funkcjonalność do czyszczenia delikatnych powierzchni lub w celu wydłużenia czasu pracy akumulatora do 30 minut. Dioda LED informuje o aktualnym stanie naładowania akumulatora.
Bezprzewodowa myjka ciśnieniowa OC Handheld Compact: Lekka waga i kompaktowy design urządzenia
Lekka waga i kompaktowy design urządzenia
Minimalizuje zajmowane miejsce podczas transportu i przechowywania – innowacyjna konstrukcja urządzenia umożliwia złożenie uchwytu po użyciu. Dzięki temu wymiary urządzenia OC Handheld Compact są zminimalizowane. Dzięki lekkiej i minimalistycznej konstrukcji urządzenie jest łatwe w obsłudze i wygodnie leży w dłoni, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
Skuteczne i delikatne średnie ciśnienie
  • Dzięki wydajnej technologii dysz Kärcher oraz dyszy 4-in-1 Multi Jet, myjka czyści delikatnie i oszczędza wodę. Brud jest usuwany bardzo skutecznie.
  • Idealny wybór do ochrony delikatnych elementów w rowerach, takich jak łożyska, uszczelki lub piasty.
  • Niezawodne i precyzyjne czyszczenie, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Kompleksowy zakres akcesoriów
  • Dysza Multi Jet łączy cztery rodzaje strumienia w jednej dyszy, które można dostosować, po prostu obracając głowicę dyszy.
  • Wąż ssący umożliwia pobieranie wody ze źródeł zewnętrznych, takich jak kanister, wiadro czy strumień. Maksymalna swoboda ruchu dzięki długości 5 m.
  • Strumień środka czyszczącego ułatwia aplikację detergentu na dużej powierzchni, co zapewnia jeszcze skuteczniejsze usuwanie uporczywych zabrudzeń.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Ciśnienie (bar) maks. 15
Zakres ciśnienia Średnie ciśnienie
Wydajność tłoczenia (l/h) 150
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 7,2
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb normalny: / 12 Tryb eco!efficiency: / 30
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (h) 3
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 0,8
Waga z opakowaniem (kg) 1,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 254 x 71 x 186

¹⁾ W trybie eco!Mode zużycie wody jest zmniejszone średnio o 24%, a zużycie energii średnio o 54% w porównaniu do najwyższego ustawienia (tryb Max).

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Kabel USB 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
  • Multi Jet 4 w 1
  • Wąż ssący
  • Butelka na detergent

Wyposażenie

  • Zasysanie wody
  • Zintegrowany filtr wody
  • Składany uchwyt

Zastosowania
  • Rowery
  • Namioty
  • Zwierzęta / psy
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
  • Wózki spacerowe
  • Kosze na śmieci
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Zabawki
  • Żaluzje/rolety
Środki czyszczące
Części zamienne

