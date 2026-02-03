Myjka terenowa OC 3 Foldable

Myjka terenowa ze składanym zbiornikiem na wodę i akumulatorem litowo-jonowym. Łatwa w transporcie i przechowywaniu. Do mobilnego czyszczenia.

Dla każdego, kto potrzebuje rozwiązania do czyszczenia w podróży: lekka, mobilna myjka ciśnieniowa OC 3 posiada składany zbiornik na wodę. Można go błyskawicznie złożyć do minimalnych rozmiarów, co oszczędza miejsce. Dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu urządzenie jest gotowe do użycia w dowolnym miejscu i czasie bez czasochłonnego przygotowania: wystarczy napełnić je wodą i rozpocząć pracę. Wyświetlacz LED informuje o poziomie naładowania akumulatora. Elastyczny wąż ciśnieniowy o długości 1,8 m zapewnia optymalną swobodę ruchów podczas czyszczenia. Czy to na kempingu, po przejażdżce rowerowej, czy w przydomowym ogrodzie - mobilna myjka terenowa jest idealnym rozwiązaniem do szybkiego czyszczenia. Dostępna jest również szeroka gama akcesoriów rozszerzających zakres zastosowań.

Cechy i zalety
Myjka terenowa OC 3 Foldable: Łagodne ale i wydajne niskie ciśnienie
Łagodne ale i wydajne niskie ciśnienie
Zaleta niskiego ciśnienia: skuteczne i jednocześnie bardzo delikatne czyszczenie, idealne do delikatnych powierzchni. Standardowa dysza z płaskim strumieniem niezawodnie i precyzyjnie czyści nawet trudno dostępne miejsca. Dysza stożkowa nadaje się do jeszcze bardziej delikatnego czyszczenia, na przykład psich łap.
Myjka terenowa OC 3 Foldable: Innowacyjny, składany zbiornik
Innowacyjny, składany zbiornik
Duża pojemność (8 l) elastycznego zbiornika na wodę, który można złożyć do minimalnych rozmiarów, co ułatwia transport i oszczędza miejsce podczas przechowywania. Zmniejszone zapotrzebowanie na miejsce: wąż i pistolet spustowy są schowane w kompaktowo złożonym urządzeniu.
Myjka terenowa OC 3 Foldable: Zintegrowana bateria litowo-jonowa
Zintegrowana bateria litowo-jonowa
Mobilne czyszczenie w dowolnym momencie bez konieczności podłączania do zasilania. Długi czas pracy akumulatora umożliwia wielokrotne użycie bez konieczności ładowania pośredniego. Wyświetlacz LED sygnalizuje konieczność naładowania akumulatora. Gniazdo ładowania USB typu C w urządzeniu umożliwia elastyczne ładowanie nawet w podróży, np. w samochodzie lub za pomocą powerbank.
Prosta i wygodna obsługa
  • Gotowa do użycia w dowolnym miejscu i czasie, bez czasochłonnych przygotowań, wystarczy napełnić wodą i rozpocząć pracę.
  • Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia z mocowaniem węża ułatwia przenoszenie.
  • Zbiornik wody można łatwo i wygodnie napełnić dzięki dużemu otworowi.
Duży wybór akcesoriów
  • Opcjonalnie dostępne są akcesoria rozszerzające zakres zastosowań.
  • Odpowiednie akcesoria do każdego zadania związanego z czyszczeniem (roweru, sprzętu outdoorowego, mebli ogrodowych, zwierząt i wielu innych).
Specyfikacja

Dane techniczne

Zakres ciśnienia Niskie ciśnienie
Wydajność tłoczenia (l/min) maks. 2
Urządzenie akumulatorowe
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min) maks. 15
Czas ładowania baterii (h) 2,25
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 2,2
Waga z opakowaniem (kg) 3,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 305 x 298 x 271

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Kabel ładujący USB-C 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
  • Akumulator litowo-jonowy
  • Dysza płaska

Wyposażenie

  • Pojemność zbiornika na wodę: 8 l
  • Długość węża: 1.8 m
  • Typ węża: Elastyczny wąż niskociśnieniowy
  • Zintegrowany filtr wody
  • Wysokociśnieniowy Pistolet: Niskociśnieniowy pistolet spustowy
  • Filtr

Wideo

Zastosowania
  • Rowery
  • Namioty
  • Sprzęt sportowy (deska surfingowa, kajak, deska SUP)
  • Zwierzęta / psy
  • Wózki spacerowe
  • Buty
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
  • Zabawki
  • Meble ogrodowe/tarasowe/balkonowe
  • Kwietniki
Akcesoria
Środki czyszczące
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.